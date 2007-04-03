Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:12
знову політики дістали з колоди начебто вже відіграну стару мічену карту Брекзіту : Британія фактично відмовляється від прийнятої угоди виходу з Євросоюзу, ризикуючи не отримати статус вільної торгівлі з ЄС
що негативно позначиться для кабеля та євро, хоч для британця й гостріше (EUR/GBP up) але каламутні води форекс стають ще мутнішими технічні короткострокові перспективи EUR/USD погіршилися, тож кукели за місяць-півтора перед виборами у США можуть здійснити зрежисовану постановку з падінням Євро нехай вже ЄЦБ скаже свою репліку завтра.
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ЛОБ
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:44
самостійне розуміння процесів проти алгоритмічної торгової системи ))
завтра зроблю ще 1 дослід - перед оголошенням рішення та під час пресухи ЄЦБ шукатиму лонг на волатильності у EUR/USD & EUR/CAD як комплімент штучному інтелекту трохи обмежу ризики
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ЛОБ
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Додано: Чет 10 вер, 2020 10:13
buy market 1,5545 + add 1,5477, sell-stop 1,5420 :
https://i.imgur.com/WytUMzD.png
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ЛОБ
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:16
Уважаемый ЛОБ!Вы не меняете своего прогноза EUR/USD 14.95?Что же тогда это было сегодня,высадка пассажиров перед походом Евро вниз?
Scotch
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:33
Я высадился сегодня полностью по 32.85. Интересно будет завтра посмотреть. Сомневаюсь, что будет идти вверх.
Striker
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:29
Scotch написав:
Уважаемый ЛОБ!Вы не меняете своего прогноза EUR/USD 14.95?Что же тогда это было сегодня,высадка пассажиров перед походом Евро вниз?
слушне запитання про ціль на
1,1495
, але маю зробити уточнення - це система вказує шорт, а я бачу практично ідеальну точку на купівлю єврика прямо по ринку :
https://i.imgur.com/KBMwSTW.png
чудова доба з обіцяною волатильністю
1,1753- 1,1917
на півтори фігури,
з оновленням локальних лоїв та перехаєм
звик розраховувати на власні рефлекси та знання. обираю лонг
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ЛОБ
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:56
ЛОБ написав:
самостійне розуміння процесів проти алгоритмічної торгової системи ))
завтра зроблю ще 1 дослід - перед оголошенням рішення та під час пресухи ЄЦБ шукатиму лонг на волатильності у EUR/USD & EUR/CAD
як комплімент штучному інтелекту трохи обмежу ризики
експеримент триває. поки що вдалий
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
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