Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:12
знову політики дістали з колоди начебто вже відіграну стару мічену карту Брекзіту : Британія фактично відмовляється від прийнятої угоди виходу з Євросоюзу, ризикуючи не отримати статус вільної торгівлі з ЄС
що негативно позначиться для кабеля та євро, хоч для британця й гостріше (EUR/GBP up) але каламутні води форекс стають ще мутнішими технічні короткострокові перспективи EUR/USD погіршилися, тож кукели за місяць-півтора перед виборами у США можуть здійснити зрежисовану постановку з падінням Євро нехай вже ЄЦБ скаже свою репліку завтра.
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ЛОБ
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:44
самостійне розуміння процесів проти алгоритмічної торгової системи ))
завтра зроблю ще 1 дослід - перед оголошенням рішення та під час пресухи ЄЦБ шукатиму лонг на волатильності у EUR/USD & EUR/CAD як комплімент штучному інтелекту трохи обмежу ризики
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Додано: Чет 10 вер, 2020 10:13
buy market 1,5545 + add 1,5477, sell-stop 1,5420 :
https://i.imgur.com/WytUMzD.png
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ЛОБ
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:16
Уважаемый ЛОБ!Вы не меняете своего прогноза EUR/USD 14.95?Что же тогда это было сегодня,высадка пассажиров перед походом Евро вниз?
Scotch
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Додано: Чет 10 вер, 2020 22:33
Я высадился сегодня полностью по 32.85. Интересно будет завтра посмотреть. Сомневаюсь, что будет идти вверх.
Striker
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:29
Scotch написав:
Уважаемый ЛОБ!Вы не меняете своего прогноза EUR/USD 14.95?Что же тогда это было сегодня,высадка пассажиров перед походом Евро вниз?
слушне запитання про ціль на
1,1495
, але маю зробити уточнення - це система вказує шорт, а я бачу практично ідеальну точку на купівлю єврика прямо по ринку :
https://i.imgur.com/KBMwSTW.png
чудова доба з обіцяною волатильністю
1,1753- 1,1917
на півтори фігури,
з оновленням локальних лоїв та перехаєм
звик розраховувати на власні рефлекси та знання. обираю лонг
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Додано: Пон 14 вер, 2020 15:56
ЛОБ написав:
самостійне розуміння процесів проти алгоритмічної торгової системи ))
завтра зроблю ще 1 дослід - перед оголошенням рішення та під час пресухи ЄЦБ шукатиму лонг на волатильності у EUR/USD & EUR/CAD
як комплімент штучному інтелекту трохи обмежу ризики
експеримент триває. поки що вдалий
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Додано: Вів 15 вер, 2020 13:03
знову бачимо курс
1,1883 ЛОБ Додано: Вів 08 вер, 2020 11:32 написав:
робочі плани на тиждень :
на 1-годинних інтервалах -
https://i.imgur.com/b6azZfE.png
купівля єврика тільки після подолання локального максимума біля
1,1865
з утриманням тижневої контрольної зони та середньострокової висхідної тенденції
цей варіянт ризиковіший але попри близькість рівнів підтримок та стопів саме він залишається за базовий
...
ЛОБ Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:29 написав:
слушне запитання про ціль на
1,1495
, але маю зробити уточнення - це система вказує шорт, а я бачу практично ідеальну точку на купівлю єврика прямо по ринку :
https://i.imgur.com/KBMwSTW.png
...
звик розраховувати на власні рефлекси та знання. обираю лонг
як розводять навіть технічно грамотних трейдерів - цілеспрямовано вкидаючи ліквідність на протискання ціни до зони стопів :
https://i.imgur.com/9tlk5mY.png
кукели ламають тенденцію - витрушуючи з ринку спочатку покупців, змінюють технічний малюночок - дозволяють технарям ставати у шорт вже за низхідною поточною тенденцією, набирають торгові обсяги ...
а потім знову все ламають та рухають ринок у ширшому середньостроковму висхідному тренді, що залишається дійсним попри корткострокову волатильність
ПС. штучний інтелект як механістична торгова система часом вимагає втручання мозку людини ))
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Додано: Сер 16 вер, 2020 21:43
1,1830 +1 лот у довжину
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ЛОБ
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