1,1672 - трохи дивно, але факт
усі позиції закрито на проході нижче 1,1696
без психологічного вантажу позицій одразу стає легше
знову все спочатку ...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 вер, 2020 10:59
1,1672 - трохи дивно, але факт
усі позиції закрито на проході нижче 1,1696
без психологічного вантажу позицій одразу стає легше
знову все спочатку ...
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 23 вер, 2020 11:11
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 24 вер, 2020 11:59
альтернативний сценарій розвитку ще глибшої корекції також розглядався :
насправді попри неприємні емоції від втрати декількох фігур прибутку, мозок спокійно пояснює тобі, що потенційний профіт від перезаходу за нижчою ціною може бути ще більший.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 24 вер, 2020 14:27
щодо EUR/USD
EUR/USD на тижневих інтервалах з 1999 року :
попри збереження ситуативного ти тимчасвого Risk-OFF тиску на курс Євро, у Доляра немає якихось грунтовних позитивних перспектив зміцнення на тривалому горизонті
тож спокійно спостерігаємо за низхідною корекцією.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 24 вер, 2020 19:35
1,1627 - 2-місячний локальний мінімум з 24/07
начебто гальмуємо потихеньку, але перші спроби покупців вичепити роворот частіше закінчуються оновленням лоїв - тому дисципліноване очікуваня має зекономити нам нервові клітини та гроші
для зламу поточної низхідної тенденції потрібно закріплення вище 1,1737
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:39
EUR/USD, h1 - потенціал розвитку поточної низхідної тенденції :
алгоритмічна система перемагає людську (персонально мою)) інтуїцію.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:54
наближення доленосних виборів у США стримує від росту альтернативні мажори та товарні валюти зокрема, що мали б відчути зиск від загострення внутрішньо американських проблем та трильйонної емісії франклінів
а бакс навпаки, продовжує утримувати статус "короля гори", реалізовуючи свою резервну функцію у момент втечі від ризиків та невизначеності
Євро ж у свою чергу не знаходить позитиву всередині Єврозони (зупинка інфляції до 0%, поігршення ситуації в експортноорієнтованій економіці блоку) та поки що просто приречений побути хлопчиком для побиття, аби показати свій стійкий характер трошки згодом
я і в цьому вбачаю тільки позитив.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:39
1,1612 - 1,1755
від оновлення локальних мінімумів у П'ятницю - до зміни поточної тенденції на висхідну вже у Вівторок
здається, начебто безцільні та ніким не впорядковані курсові коливання ніколи не закінчаться
... але ми маємо пригадати вже відому відповідь : зазвичай розгойдування динаміки означає накопичення позицій, перерозподіл позицій від слабких рук короткострокових спекулянтів до риби побільше
у який бік ? - за тиждень дізнаємося
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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