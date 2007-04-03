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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 721722723724
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 10:59

1,1672 - трохи дивно, але факт

усі позиції закрито на проході нижче 1,1696
без психологічного вантажу позицій одразу стає легше

знову все спочатку ...
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 11:11

  ЛОБ Додано: Пон 24 сер, 2020 13:15 написав:на ринку форекс у будь який момент може трапитися усе що завгодно : курс Євро раптово чи у стислий термін за лічені дні може впасти на 3-5-10 великих фігур (вважаймо на 3-5-10%) - або навпаки підскочити ще на 10

тому щоб захистити віртуальний паперовий профіт за накопиченими довгими позиціями я вирішив виставити відкладені стоп-накази sell-stop по курсу 1,1696

малоімовірно - але не виключено

прохід нижче вказаного локального реакційного мінімуму може призвести до розвитку ще глибшої низхідної корекції, яку не хотілося б проповзти на пузі занадто переймаючись за її глибину.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 11:59

альтернативний сценарій розвитку ще глибшої корекції також розглядався :
  ЛОБ Додано: Вів 08 вер, 2020 11:32 написав:робочі плани на тиждень :

на 1-годинних інтервалах - https://i.imgur.com/b6azZfE.png

купівля єврика тільки після подолання локального максимума біля 1,1865 з утриманням тижневої контрольної зони та середньострокової висхідної тенденції
цей варіянт ризиковіший але попри близькість рівнів підтримок та стопів саме він залишається за базовий а)

на 4-годинних інтервалах - https://i.imgur.com/skL2X6e.png

у випадку зламу тиженвої КЗ маємо змоделювати варіянт b) з розвитком глибшої корекції та походом за додатковими обсягами десь до 1,1495
...

насправді попри неприємні емоції від втрати декількох фігур прибутку, мозок спокійно пояснює тобі, що потенційний профіт від перезаходу за нижчою ціною може бути ще більший.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:27

щодо EUR/USD

EUR/USD на тижневих інтервалах з 1999 року :

https://i.imgur.com/n7S4H5I.jpg

попри збереження ситуативного ти тимчасвого Risk-OFF тиску на курс Євро, у Доляра немає якихось грунтовних позитивних перспектив зміцнення на тривалому горизонті

тож спокійно спостерігаємо за низхідною корекцією.
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Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 19:35

1,1627 - 2-місячний локальний мінімум з 24/07

начебто гальмуємо потихеньку, але перші спроби покупців вичепити роворот частіше закінчуються оновленням лоїв - тому дисципліноване очікуваня має зекономити нам нервові клітини та гроші

для зламу поточної низхідної тенденції потрібно закріплення вище 1,1737
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:39

EUR/USD, h1 - потенціал розвитку поточної низхідної тенденції :

https://i.imgur.com/FaA76wL.png

алгоритмічна система перемагає людську (персонально мою)) інтуїцію.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 15:54

наближення доленосних виборів у США стримує від росту альтернативні мажори та товарні валюти зокрема, що мали б відчути зиск від загострення внутрішньо американських проблем та трильйонної емісії франклінів

а бакс навпаки, продовжує утримувати статус "короля гори", реалізовуючи свою резервну функцію у момент втечі від ризиків та невизначеності

Євро ж у свою чергу не знаходить позитиву всередині Єврозони (зупинка інфляції до 0%, поігршення ситуації в експортноорієнтованій економіці блоку) та поки що просто приречений побути хлопчиком для побиття, аби показати свій стійкий характер трошки згодом

я і в цьому вбачаю тільки позитив.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:39

1,1612 - 1,1755

від оновлення локальних мінімумів у П'ятницю - до зміни поточної тенденції на висхідну вже у Вівторок

здається, начебто безцільні та ніким не впорядковані курсові коливання ніколи не закінчаться

... але ми маємо пригадати вже відому відповідь : зазвичай розгойдування динаміки означає накопичення позицій, перерозподіл позицій від слабких рук короткострокових спекулянтів до риби побільше

у який бік ? - за тиждень дізнаємося
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:17

EUR/USD, h1 - система вказує на пошук лонгів :

https://i.imgur.com/4x7Kc2p.png
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