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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:22
перші цілі досягнуто, ідею за стрілочками розіграно як по нотах : https://i.imgur.com/I45bhtO.png
зараз перезаливаємо нові позиції на купівлю у довжину.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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