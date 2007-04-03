RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:22

Торгівельна ідея на купівлю EUR/CAD

  ЛОБ Додано: Чет 10 вер, 2020 10:13 написав:buy market 1,5545 + add 1,5477, sell-stop 1,5420 :

https://i.imgur.com/WytUMzD.png

перші цілі досягнуто, ідею за стрілочками розіграно як по нотах :

https://i.imgur.com/I45bhtO.png

зараз перезаливаємо нові позиції на купівлю у довжину.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10613
З нами з: 14.12.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:53

раціо на купівлю EUR vs CAD дійсне на увесь блок товарних валют : AUD, NZD, NOK, RUB а також і для UAH

економічна рецесія, яку навряд чи вдасться відвернути монетарними стимулами, призведе до зниження попиту на сировину - насамперед на НАФТУ та промислові метали

EUR у свою чергу має реалізовувати свою функцію альтернативної резервної валюти та отримає шанси на здорожчання до USD

традиційно консервативніша політика Єврозони попри повільніші - у порівнння до США - темпи економічного росту упродовж років убезпечили Монетарний Союз від утворення небезпечних бульбашок на тамтешніх фінансових ринках

buy EUR at market.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10613
З нами з: 14.12.09
Подякував: 190 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 722723724725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 1877, 1878, 1879
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 23:34
18786 2017664
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 14:39
antey1969
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6512, 6513, 6514
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
65139 193132718
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 14:16
Сибарит
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1995, 1996, 1997
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19961 2531906
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 жов, 2020 11:34
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron