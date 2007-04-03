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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:22

Торгівельна ідея на купівлю EUR/CAD

  ЛОБ Додано: Чет 10 вер, 2020 10:13 написав:buy market 1,5545 + add 1,5477, sell-stop 1,5420 :

https://i.imgur.com/WytUMzD.png

перші цілі досягнуто, ідею за стрілочками розіграно як по нотах :

https://i.imgur.com/I45bhtO.png

зараз перезаливаємо нові позиції на купівлю у довжину.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:53

раціо на купівлю EUR vs CAD дійсне на увесь блок товарних валют : AUD, NZD, NOK, RUB а також і для UAH

економічна рецесія, яку навряд чи вдасться відвернути монетарними стимулами, призведе до зниження попиту на сировину - насамперед на НАФТУ та промислові метали

EUR у свою чергу має реалізовувати свою функцію альтернативної резервної валюти та отримає шанси на здорожчання до USD

традиційно консервативніша політика Єврозони попри повільніші - у порівнння до США - темпи економічного росту упродовж років убезпечили Монетарний Союз від утворення небезпечних бульбашок на тамтешніх фінансових ринках

buy EUR at market.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:41

максимум дня 1,1797

здається, адекватне розуміння ринку буває зі мною частіше аніж навпаки ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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