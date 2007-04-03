ЛОБ Додано: Чет 10 вер, 2020 10:13 написав:buy market 1,5545 + add 1,5477, sell-stop 1,5420 :
https://i.imgur.com/WytUMzD.png
перші цілі досягнуто, ідею за стрілочками розіграно як по нотах :
зараз перезаливаємо нові позиції на купівлю у довжину.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:22
Торгівельна ідея на купівлю EUR/CAD
перші цілі досягнуто, ідею за стрілочками розіграно як по нотах :
зараз перезаливаємо нові позиції на купівлю у довжину.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:53
раціо на купівлю EUR vs CAD дійсне на увесь блок товарних валют : AUD, NZD, NOK, RUB а також і для UAH
економічна рецесія, яку навряд чи вдасться відвернути монетарними стимулами, призведе до зниження попиту на сировину - насамперед на НАФТУ та промислові метали
EUR у свою чергу має реалізовувати свою функцію альтернативної резервної валюти та отримає шанси на здорожчання до USD
традиційно консервативніша політика Єврозони попри повільніші - у порівнння до США - темпи економічного росту упродовж років убезпечили Монетарний Союз від утворення небезпечних бульбашок на тамтешніх фінансових ринках
buy EUR at market.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:41
максимум дня 1,1797
здається, адекватне розуміння ринку буває зі мною частіше аніж навпаки ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:23
The $61.7 billion U.S. trade deficit in August is the largest in 14 years, and the 2nd biggest ever.
The deficit in goods surged to $83.9 billion, a record high.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 07 жов, 2020 17:18
щодо EUR/USD
EUR/USD, h1 - дорожня мапа короткострокового спекулянта :
базовий варіянт орієнтований на купівлю у довжину за поточною висхідною тенденцією
альтернатива на проадж - у разі чіткої відмови торгуватися над 1,18++ на випадок утримання блакитної контрольної зони з верхньою межею на 1,1830
загалом мій погляд на Єврика - обережно нейтральний з причини поступового підвищення мінливості котирвувань та наближення американських виборів
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:35
Греція на повну користується перевагами низьких % ставок від членства у Монетарному Союзі
ось такі цілком матеріальні економічні переваги і є основою стабільності курсу Євро
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 08 жов, 2020 08:42
The Reserve Bank of New Zealand is actively working on the negative interest rate and funding for lending programme.
Усі товарні валюти зберігатимуть слабкість через ризики різкого гальмування глобальної сировинних економік внаслідок економічної рецессії
прямо це стосується AUD, CAD, NZD, RUB та отже й нашої UAH
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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