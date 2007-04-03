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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 722723724725
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:22

Торгівельна ідея на купівлю EUR/CAD

  ЛОБ Додано: Чет 10 вер, 2020 10:13 написав:buy market 1,5545 + add 1,5477, sell-stop 1,5420 :

https://i.imgur.com/WytUMzD.png

перші цілі досягнуто, ідею за стрілочками розіграно як по нотах :

https://i.imgur.com/I45bhtO.png

зараз перезаливаємо нові позиції на купівлю у довжину.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:53

раціо на купівлю EUR vs CAD дійсне на увесь блок товарних валют : AUD, NZD, NOK, RUB а також і для UAH

економічна рецесія, яку навряд чи вдасться відвернути монетарними стимулами, призведе до зниження попиту на сировину - насамперед на НАФТУ та промислові метали

EUR у свою чергу має реалізовувати свою функцію альтернативної резервної валюти та отримає шанси на здорожчання до USD

традиційно консервативніша політика Єврозони попри повільніші - у порівнння до США - темпи економічного росту упродовж років убезпечили Монетарний Союз від утворення небезпечних бульбашок на тамтешніх фінансових ринках

buy EUR at market.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:41

максимум дня 1,1797

здається, адекватне розуміння ринку буває зі мною частіше аніж навпаки ))
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:23

The $61.7 billion U.S. trade deficit in August is the largest in 14 years, and the 2nd biggest ever.
The deficit in goods surged to $83.9 billion, a record high.

https://i.imgur.com/HBrSZS8.png
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:18

щодо EUR/USD

EUR/USD, h1 - дорожня мапа короткострокового спекулянта :

https://i.imgur.com/bOpnYjE.png

базовий варіянт орієнтований на купівлю у довжину за поточною висхідною тенденцією

альтернатива на проадж - у разі чіткої відмови торгуватися над 1,18++ на випадок утримання блакитної контрольної зони з верхньою межею на 1,1830

загалом мій погляд на Єврика - обережно нейтральний з причини поступового підвищення мінливості котирвувань та наближення американських виборів
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:35

10-year Greek government bond yield fell to a record low of 0.933% on Wednesday, surpassing the previous lifetime low of 0.99% reached on Aug. 7.

Греція на повну користується перевагами низьких % ставок від членства у Монетарному Союзі

ось такі цілком матеріальні економічні переваги і є основою стабільності курсу Євро
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:42

The Reserve Bank of New Zealand is actively working on the negative interest rate and funding for lending programme.
* Inflation seen well below target in next 3 years.
* We’d rather be aggressive with stimulus .
* Rather do too much too soon that too little too late.
* Low interest rates are effective.

Усі товарні валюти зберігатимуть слабкість через ризики різкого гальмування сировинних економік внаслідок глобальної економічної рецессії

прямо це стосується AUD, CAD, NZD, RUB та отже й нашої UAH
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:48

  ЛОБ Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:22 написав:
  ЛОБ Додано: Чет 10 вер, 2020 10:13 написав:buy market 1,5545 + add 1,5477, sell-stop 1,5420 :

https://i.imgur.com/WytUMzD.png

перші цілі досягнуто, ідею за стрілочками розіграно як по нотах :

https://i.imgur.com/I45bhtO.png

зараз перезаливаємо нові позиції на купівлю у довжину.

отримав стопа, тому одразу перелажу на піч ))

до завершння електоральних перегонів у США - навіть не до 04/11, а саме до оголошення переможця, можливо у вищому федеральному суді - торгувати на форексі стає усе небезпечніше

сама ідея відкладається на перспективу.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 14:16

Досвід підказує : короткостроковий шпекулянт має тихенько сидіти із своєю готівкою у засідці та чекати якоїсь супер дешевої лафи по валютному ринку

щось та звалиться до рук
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:04

  ЛОБ Додано: Сер 07 жов, 2020 17:18 написав:EUR/USD, h1 - дорожня мапа короткострокового спекулянта :

https://i.imgur.com/bOpnYjE.png

базовий варіянт орієнтований на купівлю у довжину за поточною висхідною тенденцією

альтернатива на продаж - у разі чіткої відмови торгуватися над 1,18++ на випадок утримання блакитної контрольної зони з верхньою межею на 1,1830
...
з оновленням локального максимуму до 1,1830 (з 1,1807) клоекційні зони перебудовано трошки вище, але поточна тенденція та послідовність дій залишається не зміниим :

https://i.imgur.com/WStcvwA.png

якщо патерн забезпечує зважений тісний стоп у 20-25 піпсів, то робоча система дає "зелене" світло на вхід без жодних застережень

ПС. торгівельна настанова підходить тільки для грамотної маржинальної торгівлі із використання захисних стоп-наказів.
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