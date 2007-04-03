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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 723724725726
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:58

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Сер 07 жов, 2020 17:18 написав:EUR/USD, h1 - дорожня мапа короткострокового спекулянта :

https://i.imgur.com/bOpnYjE.png

базовий варіянт орієнтований на купівлю у довжину за поточною висхідною тенденцією

альтернатива на продаж - у разі чіткої відмови торгуватися над 1,18++ на випадок утримання блакитної контрольної зони з верхньою межею на 1,1830
...
з оновленням локального максимуму до 1,1830 (з 1,1807) клоекційні зони перебудовано трошки вище, але поточна тенденція та послідовність дій залишається не зміниим :

https://i.imgur.com/WStcvwA.png

якщо патерн забезпечує зважений тісний стоп у 20-25 піпсів, то робоча система дає "зелене" світло на вхід без жодних застережень

ПС. торгівельна настанова підходить тільки для грамотної маржинальної торгівлі із використання захисних стоп-наказів.

Приветствую.
Обратите внимание изменилась маржа по евро и другим мажорам. Проверьте настройки своего индикатора.
Зоны по евро выглядят теперь так:
https://picua.org/images/2020/10/16/4ca ... b8937f.png
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:00

Re: Валютный рынок в мире

Изменение маржи по мажорам:
https://picua.org/images/2020/10/16/9f8 ... 47189e.png
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:05

Re: Валютный рынок в мире

Я в шортах по евре. Цели 1,1638 и 1,1607
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