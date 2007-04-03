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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:58
ЛОБ написав: ЛОБ Додано: Сер 07 жов, 2020 17:18 написав:
EUR/USD, h1 - дорожня мапа короткострокового спекулянта :https://i.imgur.com/bOpnYjE.png
базовий варіянт орієнтований на купівлю у довжину за поточною висхідною тенденцією
альтернатива на продаж - у разі чіткої відмови торгуватися над 1,18++ на випадок утримання блакитної контрольної зони з верхньою межею на 1,1830
...
з оновленням локального максимуму до 1,1830 (з 1,1807) клоекційні зони перебудовано трошки вище, але поточна тенденція та послідовність дій залишається не зміниим :https://i.imgur.com/WStcvwA.png
якщо патерн забезпечує зважений тісний стоп у 20-25 піпсів, то робоча система дає "зелене" світло на вхід без жодних застережень
ПС. торгівельна настанова підходить тільки для грамотної маржинальної торгівлі із використання захисних стоп-наказів.
Приветствую.
Обратите внимание изменилась маржа по евро и другим мажорам. Проверьте настройки своего индикатора.
Зоны по евро выглядят теперь так:https://picua.org/images/2020/10/16/4ca ... b8937f.png
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:00
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 22:05
Я в шортах по евре. Цели 1,1638 и 1,1607
Профессионалы о короновирусе
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Додано: Нед 18 жов, 2020 18:49
vovan_prm
дякую за підказку, але я не входив по Євро : не люблю відкривати позиції наприкінці тижня, та ще й якимось дивом зберігся протилежний лонг USD/CAD
до виборів взагалі не варто зайвий раз випробувати вдачу на форексі у цій безглуздій лотареї ризик ON/OFF на фіскальних стимулах
зустрічатиму події у драгах та коротких індексах.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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