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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 724725726727
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:28

Striker
не шукаю пояснення у стрічці новин, тим більше навіть новини можна трактувати зовсім по різному, ось для прикладу :
USA GDP(QoQ) Q3 +33.1%

одночасно ця ж новина з поясненнями від тих, хто глибше володіє статистикою :
US GDP grew 7.4% q/q in Q3 (no, not +33.1%) after -9% q/q in Q2. GDP still 3.5% below the level in Q4 2019.

імовірно, підвищена волатильність має за мету намацати стопи та дістати "за живе" позиції середньострокових трейдерів та комерційних хеджерів, що цілком обгрунтовано опікуються негативними перспективами Доляра США

та вже стали на купівлю у довжину EUR vs USD (згадно звітів CFTC)

я особисто очікую на блискавичний похід аж до 1,14хх або й нижче, щоб відновити свої лонги - з оперативним поверненням на базу 1,18 перед перемиканням торгів у вищий діапазон 1,20-1,35
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 17:50

Торгівельна ідея на купівлю EUR/GBP

ще одна цікава середньострокова тема по валютному ринку - перпективи GBP

мені здається, що кабель слабшатиме по широкому ринку ще упродовж декількох років, як проти основних мажорів (EUR, USD, CHF), так й по відношенню до товарних валют (CAD, AUD, NZD, NOK)

але зараз продавати його краще за найліквіднішого та найконсервативнішого конкурента - саме за сусідський Євро (spot 0,9015)

торгівельна ідея на купівлю крос-курсу EUR/GBP і раніше обоворювалася на цій гілочці (від рівнів 0,88-0,86), але зараз ця ідея викристалізувалася до чітковго плану :

buy Long EUR/GBP on election volatility

GBP як квазі-USD до EUR має трошки поштормити на Risk-OFF упродовж голосування та оголошення переможця на виборах у США, а по завершенню водевілю його просто зіллють як непотріб

на очікуваннях запровадження Банком Англії від'ємних % базових ставок

ПС. окрім того EUR/USD також Buy.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10639
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  #<1 ... 724725726727
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