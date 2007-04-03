не шукаю пояснення у стрічці новин, тим більше навіть новини можна трактувати зовсім по різному, ось для прикладу :
USA GDP(QoQ) Q3 +33.1%
одночасно ця ж новина з поясненнями від тих, хто глибше володіє статистикою :
US GDP grew 7.4% q/q in Q3 (no, not +33.1%) after -9% q/q in Q2. GDP still 3.5% below the level in Q4 2019.
імовірно, підвищена волатильність має за мету намацати стопи та дістати "за живе" позиції середньострокових трейдерів та комерційних хеджерів, що цілком обгрунтовано опікуються негативними перспективами Доляра США
та вже стали на купівлю у довжину EUR vs USD (згадно звітів CFTC)
я особисто очікую на блискавичний похід аж до 1,14хх або й нижче, щоб відновити свої лонги - з оперативним поверненням на базу 1,18 перед перемиканням торгів у вищий діапазон 1,20-1,35