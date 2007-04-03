Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 16:28
Striker
не шукаю пояснення у стрічці новин, тим більше навіть новини можна трактувати зовсім по різному, ось для прикладу :
USA GDP(QoQ) Q3 +33.1%
одночасно ця ж новина з поясненнями від тих, хто глибше володіє статистикою :
US GDP grew 7.4% q/q in Q3 (no, not +33.1%) after -9% q/q in Q2. GDP still 3.5% below the level in Q4 2019.
імовірно, підвищена волатильність має за мету намацати стопи та дістати "за живе" позиції середньострокових трейдерів та комерційних хеджерів, що цілком обгрунтовано опікуються негативними перспективами Доляра США
та вже стали на купівлю у довжину EUR vs USD (згадно звітів CFTC)
я особисто очікую на блискавичний похід аж до
1,14хх
або й нижче, щоб відновити свої лонги - з оперативним поверненням на базу
1,18
перед перемиканням торгів у вищий діапазон
1,20-1,35
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ЛОБ
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Додано: Пон 02 лис, 2020 17:50
ще одна цікава середньострокова тема по валютному ринку - перпективи GBP
мені здається, що кабель слабшатиме по широкому ринку ще упродовж декількох років, як проти основних мажорів (EUR, USD, CHF), так й по відношенню до товарних валют (CAD, AUD, NZD, NOK) але зараз продавати його краще за найліквіднішого та найконсервативнішого конкурента - саме за сусідський Євро (spot 0,9015) торгівельна ідея на купівлю крос-курсу EUR/GBP і раніше обоворювалася на цій гілочці (від рівнів 0,88-0,86), але зараз ця ідея викристалізувалася до чітковго плану : buy Long EUR/GBP on election volatility GBP як квазі-USD до EUR має трошки поштормити на Risk-OFF упродовж голосування та оголошення переможця на виборах у США, а по завершенню водевілю його просто зіллють як непотріб на очікуваннях запровадження Банком Англії від'ємних % базових ставок ПС. окрім того EUR/USD також Buy.
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ЛОБ
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:41
Доброго вечера,это свисток на покупку евро?
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
komant733
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:10
komant733 саме так, я завжди намагаюсь висловлювати свої думки послідовно, чітко й прямо не ганяючись за ринком, не змінюючи свою позицію по вітру як флюгер
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:12
Взять евро по 33.48?
есть часть свободной гривны, вторая часть с под овернайт депо 12.5% (10%)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: Вів 03 лис, 2020 18:07
buy Long EUR/GBP on election volatility
ЛОБ
з якиго рівня плануєте купувати пару EUR/GBP та де будете ставити стоплос?
Vic
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:03
ЛОБ написав:
buy Long EUR/GBP on election volatility
Vic написав:
з якиго рівня плануєте купувати пару EUR/GBP та де будете ставити стоплос?
ми у зоні купівлі
0,9000-0,8867
планую декілька траншів дробним лотом як завжди
стоп на ідею
$250
- а вже справа техніки розрахувати свій лот
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ЛОБ
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:09
розгойдуємося потихеньку
0,1622- 1,1740 обережно набираємо позицію у довжину, розуміючи що блискавчина мінливість котирувань може забезпечити курс або й навіть 1,1495 1,1324 (50% ралі від 0,0635) це скоріше не прогноз, а попередження.
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ЛОБ
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