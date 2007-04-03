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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 01:26
1,1744
надо было брать
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:39
Курси валют. Рейтинг жовтня 2020 року. Динаміка долара, нафти та курсів в країнах СНД і Східної Європи
диаграмиhttps://ucap.io/rejtyng-valyut-zhovten- ... i-yevropy/
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:12
ЛОБ Додано: Вів 03 лис, 2020 20:09 написав:
розгойдуємося потихеньку 0,1622-1,1740
обережно набираємо позицію у довжину ...
нічні гойдалки 1,1770-1,1603
і знову 1,1700
маркет-мейкери набирають торгівельні обсяги, розширюючи локальні екстремуми
... й ми разом з ними.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 13:37
поцілили до 0,8948
бастіон підтримки на рівні 78,6% корекції останнього висхідного імпульсу виявив інтерес покупців
ЛОБ Додано: Пон 02 лис, 2020 18:50 написав:
ще одна цікава середньострокова тема по валютному ринку - перпективи GBP
мені здається, що кабель слабшатиме по широкому ринку ще упродовж декількох років, як проти основних мажорів (EUR, USD, CHF), так й по відношенню до товарних валют (CAD, AUD, NZD, NOK)
але зараз продавати його краще за найліквіднішого та найконсервативнішого конкурента - саме за сусідський Євро (spot 0,9015)buy Long EUR/GBP on election volatility
...
ЛОБ Додано: Вів 03 лис, 2020 20:03 написав:
ми у зоні купівлі 0,9000-0,8867
планую декілька траншів дробним лотом як завжди
...
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