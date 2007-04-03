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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 725726727728
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 01:26

1,1744

надо было брать
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:39

Курси валют. Рейтинг жовтня 2020 року. Динаміка долара, нафти та курсів в країнах СНД і Східної Європи
диаграми
https://ucap.io/rejtyng-valyut-zhovten- ... i-yevropy/
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:12

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Вів 03 лис, 2020 20:09 написав:розгойдуємося потихеньку 0,1622-1,1740

обережно набираємо позицію у довжину ...

нічні гойдалки 1,1770-1,1603 і знову 1,1700

маркет-мейкери набирають торгівельні обсяги, розширюючи локальні екстремуми
... й ми разом з ними.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:37

поцілили до 0,8948
бастіон підтримки на рівні 78,6% корекції останнього висхідного імпульсу виявив інтерес покупців

  ЛОБ Додано: Пон 02 лис, 2020 18:50 написав:ще одна цікава середньострокова тема по валютному ринку - перпективи GBP

мені здається, що кабель слабшатиме по широкому ринку ще упродовж декількох років, як проти основних мажорів (EUR, USD, CHF), так й по відношенню до товарних валют (CAD, AUD, NZD, NOK)

але зараз продавати його краще за найліквіднішого та найконсервативнішого конкурента - саме за сусідський Євро (spot 0,9015)

buy Long EUR/GBP on election volatility
...

  ЛОБ Додано: Вів 03 лис, 2020 20:03 написав:ми у зоні купівлі 0,9000-0,8867
планую декілька траншів дробним лотом як завжди
...
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