1,1744
надо было брать
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 лис, 2020 01:26
1,1744
надо было брать
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Сер 04 лис, 2020 10:39
Курси валют. Рейтинг жовтня 2020 року. Динаміка долара, нафти та курсів в країнах СНД і Східної Європи
диаграми
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:12
щодо EUR/USD
нічні гойдалки 1,1770-1,1603 і знову 1,1700
маркет-мейкери набирають торгівельні обсяги, розширюючи локальні екстремуми
... й ми разом з ними.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 04 лис, 2020 13:37
поцілили до 0,8948
бастіон підтримки на рівні 78,6% корекції останнього висхідного імпульсу виявив інтерес покупців
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:30
евро уже почти 1.183 (+0.75%)
гривна в низ.
шило на мыло
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:41
почему индекс падает если байден победил? наоборот должен расти.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:17
proftpd66
не шукайте простих відповідей та ще й на не правильні запитання
окрім того, що Байден у своїй передвиборчій компанії обіцяв підвищення податків на багатіїв та корпорації - а це начебто негатив для фонди
треба формулювати тезу ширше, не звертаючи увагу на ситуативні коливання індексів
на що вказує поточна вартісна оцінка ?
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 05 лис, 2020 16:21
щодо EUR/USD
1,1859
єврик ходить від однієї тижневої контрольної зони до іншої
трейдеру це завжди подобається, коли динаміка зрозіміла - його система працює.
ПС. знову купуватимемо з відкату.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:13
1,1890
форексний ринок щось дуже швидко само заспокоївся
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Суб 07 лис, 2020 01:41
ЛОБ читаю ваши прогнозы и могу согласиться в том,что тренд по евро задан.Цикличность ослабления по паре евро-доллар около 10- ти лет.Даже касаемо немецкой марки.Сейчас немного затянулось.12 лет.Так что мяч на стороне евро.Посмотрим,как оно будет.Тоже жду цифру 1.25 для начала.
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