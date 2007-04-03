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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:05
Пробиваємо 1.25 чи 1.08 в 2021? EUR/USD
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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tobias
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:18
ЛОБ Додано: Пон 02 лис, 2020 18:50 написав:
... мені здається, що кабель слабшатиме по широкому ринку ще упродовж декількох років, як проти основних мажорів (EUR, USD, CHF), так й по відношенню до товарних валют (CAD, AUD, NZD, NOK)
але зараз продавати його краще за найліквіднішого та найконсервативнішого конкурента - саме за сусідський Євро (spot 0,9015)buy Long EUR/GBP on election volatility
...
ЛОБ Додано: Вів 03 лис, 2020 20:03 написав:
ми у зоні купівлі 0,9000-0,8867
планую декілька траншів дробним лотом як завжди
...
є 0,8862 !!!
ЛОБ Додано: Сер 04 лис, 2020 14:37 написав:
поцілили до 0,8948
бастіон підтримки на рівні 78,6% корекції останнього висхідного імпульсу виявив інтерес покупців
додав повний лот у лонг на купівлю - усе за планом.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:21
tobias написав:
Пробиваємо 1.25 чи 1.08 в 2021? EUR/USD
завжди є третій варіянт : після пробиття 1,25 знову пробиваємо 1,08
або навпаки. і так декілька разів ))
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ Додано: Чет 12 лис, 2020 17:18 написав:є 0,8862 !!!
додав повний лот у лонг на купівлю - усе за планом.
і знову 0,9000
))
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