ЛОБ Додано: Пон 02 лис, 2020 18:50 написав:... мені здається, що кабель слабшатиме по широкому ринку ще упродовж декількох років, як проти основних мажорів (EUR, USD, CHF), так й по відношенню до товарних валют (CAD, AUD, NZD, NOK)
але зараз продавати його краще за найліквіднішого та найконсервативнішого конкурента - саме за сусідський Євро (spot 0,9015)
buy Long EUR/GBP on election volatility ...
ЛОБ Додано: Вів 03 лис, 2020 20:03 написав:ми у зоні купівлі 0,9000-0,8867 планую декілька траншів дробним лотом як завжди ...
ЛОБ Додано: Сер 04 лис, 2020 14:37 написав:поцілили до 0,8948 бастіон підтримки на рівні 78,6% корекції останнього висхідного імпульсу виявив інтерес покупців
є 0,8862 !!! додав повний лот у лонг на купівлю - усе за планом.
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