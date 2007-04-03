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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 726727728729
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 21:05

Пробиваємо 1.25 чи 1.08 в 2021? EUR/USD
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:18

щодо EUR/GBP

  ЛОБ Додано: Пон 02 лис, 2020 18:50 написав:... мені здається, що кабель слабшатиме по широкому ринку ще упродовж декількох років, як проти основних мажорів (EUR, USD, CHF), так й по відношенню до товарних валют (CAD, AUD, NZD, NOK)

але зараз продавати його краще за найліквіднішого та найконсервативнішого конкурента - саме за сусідський Євро (spot 0,9015)

buy Long EUR/GBP on election volatility
...
  ЛОБ Додано: Вів 03 лис, 2020 20:03 написав:ми у зоні купівлі 0,9000-0,8867
планую декілька траншів дробним лотом як завжди
...
  ЛОБ Додано: Сер 04 лис, 2020 14:37 написав:поцілили до 0,8948
бастіон підтримки на рівні 78,6% корекції останнього висхідного імпульсу виявив інтерес покупців

є 0,8862 !!!
додав повний лот у лонг на купівлю - усе за планом.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:21

  tobias написав:Пробиваємо 1.25 чи 1.08 в 2021? EUR/USD

завжди є третій варіянт : після пробиття 1,25 знову пробиваємо 1,08
або навпаки. і так декілька разів ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:53

  ЛОБ Додано: Чет 12 лис, 2020 17:18 написав:є 0,8862 !!!
додав повний лот у лонг на купівлю - усе за планом.

і знову 0,9000 ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:33

ЛОБ та це ж джек-пот для спекулянтів!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:47

ЛОБ С понедельника изменилась маржа по мажорам.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:49

vovan_prm

дякую за інфо, але мене зараз цікавить маржа тільки по драг металах

єврик імовірно піде вище, але драги читаються краще
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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