Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:05
Пробиваємо 1.25 чи 1.08 в 2021? EUR/USD
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:18
ЛОБ Додано: Пон 02 лис, 2020 18:50 написав:
... мені здається, що кабель слабшатиме по широкому ринку ще упродовж декількох років, як проти основних мажорів (EUR, USD, CHF), так й по відношенню до товарних валют (CAD, AUD, NZD, NOK)
але зараз продавати його краще за найліквіднішого та найконсервативнішого конкурента - саме за сусідський Євро
(spot 0,9015) buy Long EUR/GBP on election volatility
...
ЛОБ Додано: Вів 03 лис, 2020 20:03 написав:
ми у зоні купівлі
0,9000-0,8867
планую декілька траншів дробним лотом як завжди
...
ЛОБ Додано: Сер 04 лис, 2020 14:37 написав:
поцілили до
0,8948
бастіон підтримки на рівні 78,6% корекції останнього висхідного імпульсу виявив інтерес покупців
є 0,8862 !!!
додав повний лот у лонг на купівлю - усе за планом.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:21
tobias написав:
Пробиваємо 1.25 чи 1.08 в 2021? EUR/USD
завжди є третій варіянт : після пробиття 1,25 знову пробиваємо 1,08
або навпаки. і так декілька разів ))
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:53
ЛОБ Додано: Чет 12 лис, 2020 17:18 написав: є 0,8862 !!!
додав повний лот у лонг на купівлю - усе за планом.
і знову
0,9000
))
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ЛОБ
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:33
ЛОБ та це ж джек-пот для спекулянтів!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:47
ЛОБ С понедельника изменилась маржа по мажорам.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:49
vovan_prm дякую за інфо, але мене зараз цікавить маржа тільки по драг металах єврик імовірно піде вище, але драги читаються краще
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ЛОБ
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:39
Ув.ЛОБ,неужели по EUR/DOL идём на 1.25?Очень похоже на то...
Scotch
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