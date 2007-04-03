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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 лис, 2020 21:05
Пробиваємо 1.25 чи 1.08 в 2021? EUR/USD
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:18
щодо EUR/GBP
є 0,8862 !!!
додав повний лот у лонг на купівлю - усе за планом.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:21
завжди є третій варіянт : після пробиття 1,25 знову пробиваємо 1,08
або навпаки. і так декілька разів ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 12 лис, 2020 21:53
і знову 0,9000 ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:33
ЛОБ та це ж джек-пот для спекулянтів!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:47
ЛОБ С понедельника изменилась маржа по мажорам.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:49
vovan_prm
дякую за інфо, але мене зараз цікавить маржа тільки по драг металах
єврик імовірно піде вище, але драги читаються краще
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:16
Scotch
так, все йде до того
з цього приводу я висловився достатньо, язик втомився повторюватися
до того ж світовий обсяг свіфт-переказів у Євро чи не вперше у новітній історії фінансів почав перевищувати аналогічний показник у Долярах США
експерти говорять про що завгодно : про рівень прийняття криптовалют, електромобілів, але чомусь не звертають увагу на прийняття єврика
(та юаня) у доляроцентричному світі
більше загострюючи увагу на окремих проблемах Єврозони ...
так ось справжні економічні проблеми дійсно почнуться у найбагатших експортоорієнтованих країн ядра Єврозони, коли курс Євро повернеться до позначок 1,25+ (імовірно й вище, до 1,40++)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:34
ЛОБ
Вы не изучали Австралийца и норвежскую крону? не рванет ревун?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
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