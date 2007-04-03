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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 727728729730
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:36

proftpd66
сформулюйте свої запитання щодо (товарних) Крони та Осі
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:50

період турбелентності ще не закінчився

Норвезька Крона давно у переліку активних інструментів (з 2016 року)
але стрімке падіння цін на Нафту та Газ спровокували глибоку деальвацію NOK упродовж першого півріччя 2020

до реалізації фази (щонайменше) повноцінної корекції на фондовому ринку набирати довгі позиції у товарних валютах передчасно та ризиковано

роздута бульбашка в акціях та зеленій енергетиці (разом з виробниками електромобілів) залишає товарно-сировинні ринки вразливими до ще одного (фінального) падіння.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:02

  ЛОБ написав:proftpd66
сформулюйте свої запитання щодо (товарних) Крони та Осі


в долгосрок может уйти


а что по евро?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 727728729730
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