proftpd66
сформулюйте свої запитання щодо (товарних) Крони та Осі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:36
proftpd66
сформулюйте свої запитання щодо (товарних) Крони та Осі
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:50
період турбелентності ще не закінчився
Норвезька Крона давно у переліку активних інструментів (з 2016 року)
але стрімке падіння цін на Нафту та Газ спровокували глибоку деальвацію NOK упродовж першого півріччя 2020
до реалізації фази (щонайменше) повноцінної корекції на фондовому ринку набирати довгі позиції у товарних валютах передчасно та ризиковано
роздута бульбашка в акціях та зеленій енергетиці (разом з виробниками електромобілів) залишає товарно-сировинні ринки вразливими до ще одного (фінального) падіння.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:02
в долгосрок может уйти
а что по евро?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:42
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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