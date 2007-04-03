есть УкрГазик-66 до 2020 года 15(12%) до востребования, до Июля 12(9.8%)
был Форвард было 12%(9.6%) до востребования, но сейчас уже 8%
если считатить с конца года, то гривна лучше или на одной уровне.
если в 2021 года будет курс 24.5
(подсчет: 28.7 минус 24.5 равно (4.5грн) к доллару)
, а евро останется без изменений, то гривна выигрывает у евро.
ИЛИ 4.5 гривны как мы отыграем? евро будет по 38, а доллар по 24.5? 38/24.5=1.55
еще пример: купил евро,а гривна ревальвировала, ты проиграл. Чтобы уравновесить, то имеет смысла спекулировать UAH->USD->EUR
ИЛИ
даже если возьмем, турецкую лиру или сейльшерский рупий БЕЗ гривны
курс рупия был 13, а сейчас 20
евро к доллару вряд ли будет 1.898?
То для спекуляции нам надо учитывать курс турецкуй лиры и сейльшерский рупия к доллару США. (иногда к евро отдельно)