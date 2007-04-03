Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:50
ЛОБ написав: proftpd66
загальновідомо, що в період активної трендової зміни курсу EUR/USD та EUR/UAH відсоткова ставка по депо Гривні програє у доходності спекулятивним позиціям на валютному ринку форекс
есть УкрГазик-66
до 2020 года 15(12%) до востребования, до Июля 12(9.8%)
был Форвард было 12%(9.6%) до востребования, но сейчас уже 8%
если считатить с конца года, то гривна лучше или на одной уровне.
если в 2021 года будет курс
24.5
(подсчет: 28.7 минус 24.5 равно (4.5грн) к доллару)
, а евро останется без изменений,
то гривна выигрывает у евро.
ИЛИ 4.5 гривны как мы отыграем? евро будет по 38, а доллар по 24.5?
38/24.5=1.55
еще пример:
купил евро,а гривна ревальвировала, ты проиграл.
Чтобы уравновесить, то имеет смысла спекулировать UAH->USD->EUR
ИЛИ
даже если возьмем, турецкую лиру или сейльшерский рупий БЕЗ гривны
https://ru.investing.com/currencies/usd-scr
курс рупия был 13, а сейчас 20
евро к доллару вряд ли будет 1.898?
То для спекуляции нам надо учитывать курс турецкуй лиры и сейльшерский рупия к доллару США. (иногда к евро отдельно)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:10
ЛОБ
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Вы имеете ввиду активную спекуляцию EUR/USD и оно будет лучше гривны?
Ув.
Mozart
, который, очень хорошо рассказывает, написал ранее что будет глубокая коррекция, но ее не было
и у меня бы всё повыбивало по стопам
Я бы заработал 0%-2% годовых в год
Как мы будем считать?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:16
tobias написав:
Продаєте євро?
...
яким чином ви примудряєтеся зробити прямо протилежні до прочитаного висновки ???
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:16
1,2054 ... і це вже не жарти.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:00
покупать евро ньюс по 33.25???
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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proftpd66
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:14
proftpd66 я вже давав відповідь на одібні запитання: готівкові операції EUR/UAH є рудиментом валютних спекуляцій, небезпечне та ірраціональне вбивство свого часу.
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ЛОБ
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:16
ЛОБ дякую. если купить по 33.25 и продать по 33.6 (иди в долларах) 300000/33.6-300000/33.28 получается 85 евро выгода - это 2850грн прибыль. 0.93*12 = 11.16%. газ-мяс - 9.8%(12%) надо надеяться что будет 33.9 тогда уже лучше.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
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Додано: Вів 01 гру, 2020 22:53
какой смысл спрашивать, покупать ли по 33.25, если цена на момент 34? что за цирк?
DmitryK
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Додано: Сер 02 гру, 2020 00:22
proftpd66 засрали гілку. невже ви не розумієте, що ваші ретроспективні думки про своє наболівше мало кому цікаві ? зрозуміло, як і мої особисті угоди також ще раз, готівкові шпекуляції EUR за UAH - це хвороба, дурна звичка, небезпечне ремесло, яке не витримує критики EUR/UAH кеш генерує прибуток винятково за рахунок вузенького спреду на обороті - це правило, до якого я дійшов за 20+ років власного досвіду роботи у банку відкриття форексних позицій ВКВ/ВКВ на готівці межує із свідомим ідіотизмом порівняння та постійне змішування депо заощаджень із стратегіями carry trade %ставка+курс - це треш/флуд подумайте про це.
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ЛОБ
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