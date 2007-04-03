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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 728729730731
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:50

  ЛОБ написав:proftpd66
загальновідомо, що в період активної трендової зміни курсу EUR/USD та EUR/UAH відсоткова ставка по депо Гривні програє у доходності спекулятивним позиціям на валютному ринку форекс


есть УкрГазик-66 :) до 2020 года 15(12%) до востребования, до Июля 12(9.8%)

был Форвард было 12%(9.6%) до востребования, но сейчас уже 8%

если считатить с конца года, то гривна лучше или на одной уровне.

если в 2021 года будет курс 24.5
(подсчет: 28.7 минус 24.5 равно (4.5грн) к доллару)
, а евро останется без изменений, то гривна выигрывает у евро.
ИЛИ 4.5 гривны как мы отыграем? евро будет по 38, а доллар по 24.5? 38/24.5=1.55

еще пример: купил евро,а гривна ревальвировала, ты проиграл. Чтобы уравновесить, то имеет смысла спекулировать UAH->USD->EUR

ИЛИ
даже если возьмем, турецкую лиру или сейльшерский рупий БЕЗ гривны
https://ru.investing.com/currencies/usd-scr

курс рупия был 13, а сейчас 20
евро к доллару вряд ли будет 1.898? :)

То для спекуляции нам надо учитывать курс турецкуй лиры и сейльшерский рупия к доллару США. (иногда к евро отдельно)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:10

ЛОБ

+
Вы имеете ввиду активную спекуляцию EUR/USD и оно будет лучше гривны? :)

Ув. Mozart, который, очень хорошо рассказывает, написал ранее что будет глубокая коррекция, но ее не было :) и у меня бы всё повыбивало по стопам :) Я бы заработал 0%-2% годовых в год :)

Как мы будем считать? :lol:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:16

  tobias написав:Продаєте євро?
...

яким чином ви примудряєтеся зробити прямо протилежні до прочитаного висновки ???
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:16

щодо EUR/USD

1,2054

... і це вже не жарти.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:00

покупать евро ньюс по 33.25???
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:14

proftpd66
я вже давав відповідь на одібні запитання:

готівкові операції EUR/UAH є рудиментом валютних спекуляцій, небезпечне та ірраціональне вбивство свого часу.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:16

ЛОБ

дякую.


если купить по 33.25 и продать по 33.6 (иди в долларах)
300000/33.6-300000/33.28

получается 85 евро выгода - это 2850грн прибыль.
0.93*12 = 11.16%. газ-мяс - 9.8%(12%)

надо надеяться что будет 33.9 тогда уже лучше.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:53

какой смысл спрашивать, покупать ли по 33.25, если цена на момент 34? что за цирк?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:22

proftpd66

засрали гілку. невже ви не розумієте, що ваші ретроспективні думки про своє наболівше мало кому цікаві ? зрозуміло, як і мої особисті угоди також

ще раз, готівкові шпекуляції EUR за UAH - це хвороба, дурна звичка, небезпечне ремесло, яке не витримує критики

EUR/UAH кеш генерує прибуток винятково за рахунок вузенького спреду на обороті - це правило, до якого я дійшов за 20+ років власного досвіду роботи у банку

відкриття форексних позицій ВКВ/ВКВ на готівці межує із свідомим ідіотизмом

порівняння та постійне змішування депо заощаджень із стратегіями carry trade %ставка+курс - це треш/флуд

подумайте про це.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 02:32

ЛОБ

Згоден. Банду геть!

але є така пара eur-uah:
https://www.investing.com/currencies/eur-uah

там пишуть коменти араби і япошки. У нас бойкот олімпіади :lol: :lol: :lol:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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