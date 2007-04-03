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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 729730731732
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 07:15

Долар, нафта та курси валют країн СНД і Східної Європи в листопаді. Інфографіка

https://ucap.io/dolar-nafta-ta-kursy-va ... fografika/
діаграми

Динаміка головних валют Європи і СНД в листопаді 2020 року дуже чітко визначалася рухами долара США і нафти. Глобальна сила долара США наприкінці місяця впала до 2,5-річного мінімуму, а ціна нафти, навпаки, зросла до 1,5-річного максимуму.
Саме падіння цін на нафту призвело до того, що самої ослабленої за 11 місяців 2020-го валютою став рубль Росії. А це, в свою чергу, зумовило ослаблення інших валют з числа країн СНД, що сильно на Росію зав’язані.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:45

  ЛОБ написав:
  tobias написав:Продаєте євро?
...

яким чином ви примудряєтеся зробити прямо протилежні до прочитаного висновки ???

Якщо я так гарно "вгадую навпаки", робіть висновнки :mrgreen:
Вийшов по 33.40 :)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:20

tobias

какой банк продает по 33.4 вчера или сегодня?

евра +0.35%!!! банду геть!
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:01

Dow Jones - отыгрался к вчерашнему закрытию. Ожидаю еще рост евра. А если падение, то сегодня сливать
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:21

щодо EUR/USD

1,2108

євробички розігріваються, показуючи свої м'язи
справжній багатофігурний ріст єврика ще попереду
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:40

1,2142 +0,0027 +0,22%

банду геть!
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:22

фунт +0,68%

евра к***а расти +1.1%! :lol:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:23

щодо EUR/USD

1,2174

зроблю паузу у коментарях на форумі : чи має сенс постійно вказувати денні/тижневі максимуми, що усім й так добре видно

нехай євро-скептики щось прокоментують.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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