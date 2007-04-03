Валютный рынок в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 гру, 2020 07:15
Долар, нафта та курси валют країн СНД і Східної Європи в листопаді. Інфографіка https://ucap.io/dolar-nafta-ta-kursy-va ... fografika/
діаграми
Динаміка головних валют Європи і СНД в листопаді 2020 року дуже чітко визначалася рухами долара США і нафти. Глобальна сила долара США наприкінці місяця впала до 2,5-річного мінімуму, а ціна нафти, навпаки, зросла до 1,5-річного максимуму. Саме падіння цін на нафту призвело до того, що самої ослабленої за 11 місяців 2020-го валютою став рубль Росії. А це, в свою чергу, зумовило ослаблення інших валют з числа країн СНД, що сильно на Росію зав’язані.
maksimus silvestris
Повідомлень: 401
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 61 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:45
ЛОБ написав: tobias написав:
Продаєте євро?
...
яким чином ви примудряєтеся зробити прямо протилежні до прочитаного висновки ???
Якщо я так гарно "вгадую навпаки", робіть висновнки
Вийшов по 33.40
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
Повідомлень: 5078
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 245 раз.
Профіль
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:20
tobias какой банк продает по 33.4 вчера или сегодня? евра +0.35%!!! банду геть!
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
Повідомлень: 3758
З нами з: 22.12.16
Подякував: 292 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:01
Dow Jones - отыгрался к вчерашнему закрытию. Ожидаю еще рост евра. А если падение, то сегодня сливать
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
Повідомлень: 3758
З нами з: 22.12.16
Подякував: 292 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:21
1,2108 євробички розігріваються, показуючи свої м'язи справжній багатофігурний ріст єврика ще попереду
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10679
З нами з: 14.12.09
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1221 раз.
Профіль
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:40
1,2142 +0,0027 +0,22%
банду геть!
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
Повідомлень: 3758
З нами з: 22.12.16
Подякував: 292 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:22
фунт +0,68%
евра к***а расти +1.1%!
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
Повідомлень: 3758
З нами з: 22.12.16
Подякував: 292 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:23
1,2174 зроблю паузу у коментарях на форумі : чи має сенс постійно вказувати денні/тижневі максимуми, що усім й так добре видно нехай євро-скептики щось прокоментують.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
Повідомлень: 10679
З нами з: 14.12.09
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1221 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:08
ультра-национал-патриотическая пара валют:
EUR/UAH
купил в газ мясе онлайн по 34.28 и продал по 34.32
заработал 600грн чистыми.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
proftpd66
Повідомлень: 3758
З нами з: 22.12.16
Подякував: 292 раз.
Подякували: 215 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
juristkostya
,
Zebra
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
68922
194791356
П'ят 04 гру, 2020 23:32 Zebra
20740
2684449
23828
2581337