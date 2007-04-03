RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 730731732733
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:42

Что по евро по новостям?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3884
З нами з: 22.12.16
Подякував: 304 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:59

Что по новостям?....
Ракета.....
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
komant733
 
Повідомлень: 239
З нами з: 07.03.16
Подякував: 25 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:10

  ЛОБ Додано: Пон 30 лис, 2020 18:42 написав:1,2003

не певен, що у ЄЦБ є чим захищати цю психологічну стелю, окрім хіба що пустими вербальними інтервенціями

усе це стосуватиметься з часом й означки 1,25
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10684
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:17

  ЛОБ Додано: Чет 29 жов, 2020 16:28 написав:імовірно, підвищена волатильність має за мету намацати стопи та дістати "за живе" позиції середньострокових трейдерів та комерційних хеджерів, що цілком обгрунтовано опікуються негативними перспективами Доляра США

та вже стали на купівлю у довжину EUR vs USD (згадно звітів CFTC)

я особисто очікую на блискавичний похід аж до 1,14хх або й нижче, щоб відновити свої лонги - з оперативним поверненням на базу 1,18 перед перемиканням торгів у вищий діапазон 1,20-1,35

локальні мінімуми на електоральних баталіях у США було обмежено 1,1603 у понеділок 04/11 одразу після виборів

1,2155 - знову відбувається консолідація з накопиченням обсягів практично на хаях - занадто бичий сигнал, щоб виструбувати із перспективних лонгів
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10684
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:57

1,2212

здається очікуване перемикання у вищий діапазон торгівлі стає новою дійсністю
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10684
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 07:57

Пробили 1,2236. Доллар вниз.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1268
З нами з: 15.02.20
Подякував: 170 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 08:26

  Striker написав:Пробили 1,2236. Доллар вниз.


1,24 след цель...но может быть коррекция ( высадить на перрон безбилетных бычков)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6324
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2641 раз.
Подякували: 1932 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 730731732733
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 2444, 2445, 2446
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
24459 2686046
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 08:47
freeze
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6993, 6994, 6995
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
69943 195202234
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 08:26
1finanсier
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2089, 2090, 2091
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20906 2724692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 02:01
Tegularius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.