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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:42
Что по евро по новостям?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:59
Что по новостям?....
Ракета.....
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:10
ЛОБ Додано: Пон 30 лис, 2020 18:42 написав:1,2003
не певен, що у ЄЦБ є чим захищати цю психологічну стелю, окрім хіба що пустими вербальними інтервенціями
усе це стосуватиметься з часом й означки 1,25
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:17
ЛОБ Додано: Чет 29 жов, 2020 16:28 написав:
імовірно, підвищена волатильність має за мету намацати стопи та дістати "за живе" позиції середньострокових трейдерів та комерційних хеджерів, що цілком обгрунтовано опікуються негативними перспективами Доляра США
та вже стали на купівлю у довжину EUR vs USD (згадно звітів CFTC)
я особисто очікую на блискавичний похід аж до 1,14хх
або й нижче, щоб відновити свої лонги - з оперативним поверненням на базу 1,18
перед перемиканням торгів у вищий діапазон 1,20-1,35
локальні мінімуми на електоральних баталіях у США було обмежено 1,1603
у понеділок 04/11 одразу після виборів 1,2155
- знову відбувається консолідація з накопиченням обсягів практично на хаях - занадто бичий сигнал, щоб виструбувати із перспективних лонгів
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:57
1,2212
здається очікуване перемикання у вищий діапазон торгівлі стає новою дійсністю
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Додано: Чет 17 гру, 2020 07:57
Пробили 1,2236. Доллар вниз.
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Striker
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Додано: Чет 17 гру, 2020 08:26
Striker написав:
Пробили 1,2236
. Доллар вниз.
1,24 след цель...но может быть коррекция ( высадить на перрон безбилетных бычков)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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