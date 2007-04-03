|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:42
Что по евро по новостям?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:59
Что по новостям?....
Ракета.....
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:10
усе це стосуватиметься з часом й означки 1,25
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:17
локальні мінімуми на електоральних баталіях у США було обмежено 1,1603 у понеділок 04/11 одразу після виборів
1,2155 - знову відбувається консолідація з накопиченням обсягів практично на хаях - занадто бичий сигнал, щоб виструбувати із перспективних лонгів
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:57
1,2212
здається очікуване перемикання у вищий діапазон торгівлі стає новою дійсністю
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 17 гру, 2020 08:26
1,24 след цель...но может быть коррекция ( высадить на перрон безбилетных бычков)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 17 гру, 2020 16:46
prodigy
коли ринок перевертається з ведмежого на бичий, то у пастку регулярно потрапляють саме ведмедики - висаджують продаванів хаїв "вот-вот-разварот"
треба холоднокровно викупати корекційні діпи, не вицілюючи якісь цілі росту
бички спокійно сформували свої позиції, тут на гілочці було з десяток коментів про це
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:00
щодо EUR/USD
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:37
1,2258
насправді у тренді ніяких горизонтальних рівней спротиву не існує
курс зупиняється не через якісь уявні лінії на графіках, а через дію рушійних факторів
формальна технічна ціль 1,2555 навряд чи здатна зупинити спрямоване просування євро
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
|