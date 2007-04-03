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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 731732733734
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:20

Есть данные с речи штатов? будут опять выливать деньги?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:32

https://ru.investing.com/analysis/article-200276670

Прошедшее вчера вечером заседание FOMC не принесло никаких объявлений о дальнейшем смягчении, но разочарование быстро прошло, так как Пауэлл и компания не выразили и никакой тревоги по поводу последних рыночных событий. Тем временем пара GBPUSD прорывает важный уровень сопротивления благодаря надеждам на то, что переговоры по Брекзиту в последнюю минуту принесут успех.

Главные торговые темы на сегодня:

Кратко о заседании FOMC: ФРС обошлась без сигналов, рынок это устроило
Вчерашнее заседание не принесло новых смягчающих мер, но рынок быстро об этом забыл, поскольку ФРС не указала никаких опасных побочных эффектов от своего текущего курса.Текст заявления о монетарной политике подвергся лишь небольшой правке: теперь сказано, что текущий темп закупок будет сохраняться «пока не будет достигнуто значительное дальнейшее продвижение к преследуемым Комитетом целям максимальной занятости и стабильности цен». В приложениях к нему ФРС немного повысила прогнозы экономического роста и инфляции на 2021 и 2022 годы, но оставила прогноз потребительской инфляции на 2023 год на уровне 2,0%. Это согласуется с точечной диаграммой, по которой 12 из 17 участников не планируют поднятия ставок до конца 2023 года (в сентябре таких было 13 из 17). Прогноз уровня безработицы на конец 2023-го оказался сильно понижен – с сентябрьских 4,0% до 3,7%. На пресс-конференции не было выражено существенной тревоги насчет финансовой стабильности, Федрезерв явно занял весьма оптимистичную позицию. Это может привести к новой ошибке регулирования, но пока что рынок игнорирует все опасения – вскоре после заседания всеобщий рост возобновился.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 731732733734
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