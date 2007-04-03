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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 731732733734
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:20

Есть данные с речи штатов? будут опять выливать деньги?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 22:32

https://ru.investing.com/analysis/article-200276670

Прошедшее вчера вечером заседание FOMC не принесло никаких объявлений о дальнейшем смягчении, но разочарование быстро прошло, так как Пауэлл и компания не выразили и никакой тревоги по поводу последних рыночных событий. Тем временем пара GBPUSD прорывает важный уровень сопротивления благодаря надеждам на то, что переговоры по Брекзиту в последнюю минуту принесут успех.

Главные торговые темы на сегодня:

Кратко о заседании FOMC: ФРС обошлась без сигналов, рынок это устроило
Вчерашнее заседание не принесло новых смягчающих мер, но рынок быстро об этом забыл, поскольку ФРС не указала никаких опасных побочных эффектов от своего текущего курса.Текст заявления о монетарной политике подвергся лишь небольшой правке: теперь сказано, что текущий темп закупок будет сохраняться «пока не будет достигнуто значительное дальнейшее продвижение к преследуемым Комитетом целям максимальной занятости и стабильности цен». В приложениях к нему ФРС немного повысила прогнозы экономического роста и инфляции на 2021 и 2022 годы, но оставила прогноз потребительской инфляции на 2023 год на уровне 2,0%. Это согласуется с точечной диаграммой, по которой 12 из 17 участников не планируют поднятия ставок до конца 2023 года (в сентябре таких было 13 из 17). Прогноз уровня безработицы на конец 2023-го оказался сильно понижен – с сентябрьских 4,0% до 3,7%. На пресс-конференции не было выражено существенной тревоги насчет финансовой стабильности, Федрезерв явно занял весьма оптимистичную позицию. Это может привести к новой ошибке регулирования, но пока что рынок игнорирует все опасения – вскоре после заседания всеобщий рост возобновился.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:17

щодо EUR/USD

за 9 місяців Єдина валюта розродилася таки на ріст (+16 фігу з мінімумів року)
  ЛОБ Додано: Сер 25 бер, 2020 12:52 написав:розглядати довгострокові графіки валютних пар під час карантину одне з додаткових естетичних задоволень нового часу :

https://i.imgur.com/C3maZ9W.png - на тижневих інтервалах

https://i.imgur.com/kT2evDQ.png - на денних

а якщо ще й помалювати самому :

https://i.imgur.com/9RehVHo.jpg :idea:

виникають сміливі цілі росту після неминучого пробиття низхідної трендової похилої лінії.
1,15 чи 1,25 ? => 1,40

комусь скромний та не впевнений, але потенціал відовлення його вартості ще не вичерпано :idea:
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:40

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:треба холоднокровно викупати корекційні діпи, не вицілюючи якісь цілі росту
бички спокійно сформували свої позиції, тут на гілочці було з десяток коментів про це

На самом деле не все являются быками или медведями.
Я совершенно спокойно торгую в любом направлении.
Алгоритм простой.
Сигнал - сделка. Далее или тейк, или стоп.
Соотношение 70/30 прибыльных и убыточных сделок обеспечивает вполне устойчивый прирост рабочего депозита в среднесрочной перспективе.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:47

vovan_prm
наші угоди на форексі нікого особливо не цікавлять (хоча принципово згоден з вами)

прийшов до висновку, що тут на валютній гілочці варто обговорювати ідеї ВКВ/ВКВ адаптовані на середньострок, котрі мають сенс від тижня й довше - бажано на пару кварталів

тільки тоді її може хтось зреалізувати з наших читачів.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:39

ЛОБ скажите а через какого брокера можно торговать в условиях проживания в украине чтоб не обманули? если это корректно спрашивать : как вы это делаете?
serp6769
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Повідомлення Додано: Нед 20 гру, 2020 12:29

serp6769

відкриваєте закордоном торговий маржинальний рахунок у брокера, що має повноцінну банківську ліцензію (наприклад Saxobank, Ducasckopy)

зі свого вітчизняного банку здійснюєте переказ межах е-ліміту (Є100.000 на рік)

е-ліміт - це сума підтверджених доходів : або через запит до податкової інспекції, або через свій обслуговуючий банк (якщо ви ФОП та надавали банку свої податкові декларації)

торгуйте на здоров'я.
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ЛОБ
 
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