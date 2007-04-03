Додано: Чет 17 гру, 2020 22:32

Прошедшее вчера вечером заседание FOMC не принесло никаких объявлений о дальнейшем смягчении, но разочарование быстро прошло, так как Пауэлл и компания не выразили и никакой тревоги по поводу последних рыночных событий. Тем временем пара GBPUSD прорывает важный уровень сопротивления благодаря надеждам на то, что переговоры по Брекзиту в последнюю минуту принесут успех.Главные торговые темы на сегодня:Кратко о заседании FOMC: ФРС обошлась без сигналов, рынок это устроилоВчерашнее заседание не принесло новых смягчающих мер, но рынок быстро об этом забыл, поскольку ФРС не указала никаких опасных побочных эффектов от своего текущего курса.Текст заявления о монетарной политике подвергся лишь небольшой правке: теперь сказано, что текущий темп закупок будет сохраняться «пока не будет достигнуто значительное дальнейшее продвижение к преследуемым Комитетом целям максимальной занятости и стабильности цен». В приложениях к нему ФРС немного повысила прогнозы экономического роста и инфляции на 2021 и 2022 годы, но оставила прогноз потребительской инфляции на 2023 год на уровне 2,0%. Это согласуется с точечной диаграммой, по которой 12 из 17 участников не планируют поднятия ставок до конца 2023 года (в сентябре таких было 13 из 17). Прогноз уровня безработицы на конец 2023-го оказался сильно понижен – с сентябрьских 4,0% до 3,7%. На пресс-конференции не было выражено существенной тревоги насчет финансовой стабильности, Федрезерв явно занял весьма оптимистичную позицию. Это может привести к новой ошибке регулирования, но пока что рынок игнорирует все опасения – вскоре после заседания всеобщий рост возобновился.