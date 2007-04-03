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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:20
Есть данные с речи штатов? будут опять выливать деньги?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Чет 17 гру, 2020 22:32
Прошедшее вчера вечером заседание FOMC не принесло никаких объявлений о дальнейшем смягчении, но разочарование быстро прошло, так как Пауэлл и компания не выразили и никакой тревоги по поводу последних рыночных событий. Тем временем пара GBPUSD прорывает важный уровень сопротивления благодаря надеждам на то, что переговоры по Брекзиту в последнюю минуту принесут успех.
Главные торговые темы на сегодня:
Кратко о заседании FOMC: ФРС обошлась без сигналов, рынок это устроило
Вчерашнее заседание не принесло новых смягчающих мер, но рынок быстро об этом забыл, поскольку ФРС не указала никаких опасных побочных эффектов от своего текущего курса.Текст заявления о монетарной политике подвергся лишь небольшой правке: теперь сказано, что текущий темп закупок будет сохраняться «пока не будет достигнуто значительное дальнейшее продвижение к преследуемым Комитетом целям максимальной занятости и стабильности цен». В приложениях к нему ФРС немного повысила прогнозы экономического роста и инфляции на 2021 и 2022 годы, но оставила прогноз потребительской инфляции на 2023 год на уровне 2,0%. Это согласуется с точечной диаграммой, по которой 12 из 17 участников не планируют поднятия ставок до конца 2023 года (в сентябре таких было 13 из 17). Прогноз уровня безработицы на конец 2023-го оказался сильно понижен – с сентябрьских 4,0% до 3,7%. На пресс-конференции не было выражено существенной тревоги насчет финансовой стабильности, Федрезерв явно занял весьма оптимистичную позицию. Это может привести к новой ошибке регулирования, но пока что рынок игнорирует все опасения – вскоре после заседания всеобщий рост возобновился.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 17:17
щодо EUR/USD
за 9 місяців Єдина валюта розродилася таки на ріст (+16 фігу з мінімумів року)
комусь скромний та не впевнений, але потенціал відовлення його вартості ще не вичерпано
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:40
Re: Валютный рынок в мире
На самом деле не все являются быками или медведями.
Я совершенно спокойно торгую в любом направлении.
Алгоритм простой.
Сигнал - сделка. Далее или тейк, или стоп.
Соотношение 70/30 прибыльных и убыточных сделок обеспечивает вполне устойчивый прирост рабочего депозита в среднесрочной перспективе.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:47
vovan_prm
наші угоди на форексі нікого особливо не цікавлять (хоча принципово згоден з вами)
прийшов до висновку, що тут на валютній гілочці варто обговорювати ідеї ВКВ/ВКВ адаптовані на середньострок, котрі мають сенс від тижня й довше - бажано на пару кварталів
тільки тоді її може хтось зреалізувати з наших читачів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 23:39
ЛОБ скажите а через какого брокера можно торговать в условиях проживания в Украине чтоб не обманули? если это корректно спрашивать : как вы это делаете?
Додано: Нед 20 гру, 2020 12:29
serp6769
відкриваєте закордоном торговий маржинальний рахунок у брокера, що має повноцінну банківську ліцензію (наприклад Saxobank, Ducasckopy)
зі свого вітчизняного банку здійснюєте переказ межах е-ліміту (Є100.000 на рік)
е-ліміт - це сума підтверджених доходів : або через запит до податкової інспекції, або через свій обслуговуючий банк (якщо ви ФОП та надавали банку свої податкові декларації)
торгуйте на здоров'я.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:35
Індекс доляра США (DXY) на тижневих інтервалах з кінця 1980-х років :
попри значне 15% падіння індексу з максимумів 2018-20 років потенціал зниження на мою думку ще не вичерпано.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Вів 22 гру, 2020 13:36
доляр США може спромогтися тільки натужно "посміхатися" через силу під час загострення настроїв RISK-OFF - тимчасово, коротенькими періодами
але така тенденція є скоріше властивістю сучасних фінансових ринків, ефективна дія яких спотворюється за тотальної присутністі центробанків, астрономічних сум надлишкової ліквіднсоті та дармових грошей
ох і важко прийдеться боротися простим роздрібним хом'ячкам за збереження своїх заощаджень в умовах перманентного хаосу та руйнівного за своїми наслідками процесу детронізації доляра.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 24 гру, 2020 09:49
переказ коштів закордон в межах Е-ліміту
для усіх хто цікавиться процедурою переказу коштів закордон хочу розказати про свіженьких досвід відучора 23/12/2020
суб'єкт : громадянин України, фізична особа підприємець ФОП
необхідні документи :
* ID картка (паспорт нового зразка),
* довідка про місце реєстрації (дата видачі не пізніше 3 місяців тому),
* податкові декларації платника єдиного податку ФОП за період 2015-2019 роки
(суми задекларованих доходів мають покривати суму заявлену до переказу)
* електронний лист з банку-нерезидента про відкриття банківського рахунку фіз особи заявника
ТОРГІВЕЛЬНИЙ (МАРЖИНАЛЬНИЙ) РАХУНОК У БАНКУ-НЕРЕЗИДЕНТІ має бути відкритий на момент звернення за е-лімітом (не складна процедура займає не більше тижня, можна розраховувати на дзвінок менеджера, котрий спілкується зрозумілою вам українською або російською мовами)
були відкриті нові поточні рахунки у гривні та долярах США - з реєстрацію у ДПС (податковій), що зайняла приблизно 30 хвилин : варто подбати про відкриття рахунків завчасно або звертатися до свого обслуговуючого банку
комісія 2% від суми (але не більше $200) за е-ліміт, 900 грн за платіжку
50 гривень за відкриття банківських рахунків у UAH & USD
УВАГА ! варто самому перерахувати на калькуляторі суму комісій, бо 2% з обмеженням граничної суми може бути дешевше ніж 0,5% без обмеження
найбільші проблеми виникли у касі, коли спіробітниця на власний розсуд забракувала як зношені декілька $100 купюр випуску 2009-2019 років через невеличкі написи та штамики на них - отже, треба брати з собою суму з невеличким запасом для заміни
для банківського переказу варто попіклуватися про повні платіжні інструкції з банком-кореспондентом, що приймає платіж на користь банку бенефіціара, де відкрито рахунок фіз особи (поле :56 у SWIFT авізо)
увесь процес від усного звернення до співробітника банку до відправки грошей зайняв близько 4 годин : краще розпочинати процес зранку, щоб встигнути за 1 день та відпрваити кошти валютуванням день у день
максимальний е-ліміт 100.000 ЄВРО на рік (або еквівалент у USD, GBP, CHF, PLN)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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