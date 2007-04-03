Додано: Чет 24 гру, 2020 09:49

для усіх хто цікавиться процедурою переказу коштів закордон хочу розказати про свіженьких досвід відучора 23/12/2020суб'єкт : громадянин України, фізична особа підприємець ФОПнеобхідні документи :* ID картка (паспорт нового зразка),* довідка про місце реєстрації (дата видачі не пізніше 3 місяців тому),* податкові декларації платника єдиного податку ФОП за період 2015-2019 роки(суми задекларованих доходів мають покривати суму заявлену до переказу)* електронний лист з банку-нерезидента про відкриття банківського рахунку фіз особи заявникаТОРГІВЕЛЬНИЙ (МАРЖИНАЛЬНИЙ) РАХУНОК У БАНКУ-НЕРЕЗИДЕНТІ має бути відкритий на момент звернення за е-лімітом (не складна процедура займає не більше тижня, можна розраховувати на дзвінок менеджера, котрий спілкується зрозумілою вам українською або російською мовами)були відкриті нові поточні рахунки у гривні та долярах США - з реєстрацію у ДПС (податковій), що зайняла приблизно 30 хвилин : варто подбати про відкриття рахунків завчасно або звертатися до свого обслуговуючого банкукомісія 2% від суми (але не більше $200) за е-ліміт, 900 грн за платіжку50 гривень за відкриття банківських рахунків у UAH & USDУВАГА ! варто самому перерахувати на калькуляторі суму комісій, бо 2% з обмеженням граничної суми може бути дешевше ніж 0,5% без обмеженнянайбільші проблеми виникли у касі, коли спіробітниця на власний розсуд забракувала як зношені декілька $100 купюр випуску 2009-2019 років через невеличкі написи та штамики на них - отже, треба брати з собою суму з невеличким запасом для замінидля банківського переказу варто попіклуватися про повні платіжні інструкції з банком-кореспондентом, що приймає платіж на користь банку бенефіціара, де відкрито рахунок фіз особи (поле :56 у SWIFT авізо)увесь процес від усного звернення до співробітника банку до відправки грошей зайняв близько 4 годин : краще розпочинати процес зранку, щоб встигнути за 1 день та відпрваити кошти валютуванням день у деньмаксимальний е-ліміт 100.000 ЄВРО на рік (або еквівалент у USD, GBP, CHF, PLN)