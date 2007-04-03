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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:33

Відкриття торгівельного (маржинального) рахунку FX/Metals/St

моя особиста найголовніша найнеобхідніша вимога - наявність у брокера повноцінної банківської ліцензії, бажано у країнах Євросоюзу (навіть вужче - Єврозони)

брокери з формою власності LLC/LTD у оффшорних зонах не розгяладаються взагалі, тому що їх діяльність може бути заблокована у будь який момент, а їх фінансова діяльність здебільшого не регулюється та не підлігає достовірному аудиту - це віртуальні "кухні", що працюють проти своїх клієнтів, не виводячи їх обсяги на ринок. їх дохід - це втрати клієнтів

попередньо варто зайти на сайт обраного брокера та ознайомитися з основними торговими умовами : комісіями, типами рахунків (мінімальними лотами), переліком інструментів для торгівлі, умовами пролонгування позицій (своп пунктами)

наприклад, ви хочете торгувати якимись акціями або валютними крос-курсами
зайдіть пощукайте на їхньому сайті саме цей тікер (назву або ім'я інструменту)

особливо це стосується акцій !!! треба звернути увагу на комісії у обидва кінці - на відкриття та закриття позицій, часом мінімальна сума комісій коливається на рівні відчутних $30-$50

Банк-брокер вимагатиме завантаження скан-копій таких документів :

* паспорта або іншого посвідчення особи (паперовий варіянт з усіма сторінками),
* рахунки на сплату комунальних платежів, на яких зазначено прізвище особи заявника та адресу, за якою можна підтвердити свою резидентність,
* документи що засвідчують майновий стан (договори купівлі-продажу нерухомого майна, витяги на право власності на нерухоме або рухоме майно),
* он-лайн анкета заявника, де треба відповісти на декілька запитань про свій фах, роботу або бізнес, майновий стан.

мінімальна сума для відкриття рахунку зазвичай не перевищує $10.000
з іншого боку найменше запитань виникатиме при інвестиціях в межах до $100.000
на мою думку "золота" середина ризику на одного брокера складає $50.000-$75.000 (або Євро)

новітні підходи у відкритті рахунків не передбачають пересилання паперових документів та завірених копій, а термін відкриття рахунку може обмежуватися 1 робочим днем (максимум 1 тиждень на запитання-відповіді й уточнення).
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:11

хотів би додати, що я не займаюсь рекламою якогось банку або брокера
ні українського для обслуговування - ні іноземного для маржинальної торгівлі

я можу відповісти на прямі запитання з якими брокерами маю досвід роботи та кого можу порекомендувати

як на мене Saxobank, Данія та InteraciveBrokers, США є насьогодні одними з найкращих брокерів на ринку, хоча й мають різну спеціалізацію

https://www.home.saxo/
https://www1.interactivebrokers.com/en/index.php?f=564

ідеальних брокерів не існує, упродовж 15-ти річного досвіду торгівлі виникали різні проблеми й навіть суперечки, але вони вирішувалися або робилися висновки, вносилися корегування до робочих процедур

проте деякі брокери, що припустилися критичних помилок, просто були відкинуті через операційні ризики чи низький рівень обслуговування.

ПС. брокерерські компанії з Росії чи Білорусі суворо не рекомендуються для роботи через наявність системних ризиків втрати капіталу.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10696
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1227 раз.
 
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  #<1 ... 732733734735
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