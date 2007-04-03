Додано: Чет 24 гру, 2020 10:33

моя особиста найголовніша найнеобхідніша вимога - наявність у брокера повноцінної банківської ліцензії, бажано у країнах Євросоюзу (навіть вужче - Єврозони)



брокери з формою власності LLC/LTD у оффшорних зонах не розгяладаються взагалі, тому що їх діяльність може бути заблокована у будь який момент, а їх фінансова діяльність здебільшого не регулюється та не підлігає достовірному аудиту - це віртуальні "кухні", що працюють проти своїх клієнтів, не виводячи їх обсяги на ринок. їх дохід - це втрати клієнтів



попередньо варто зайти на сайт обраного брокера та ознайомитися з основними торговими умовами : комісіями, типами рахунків (мінімальними лотами), переліком інструментів для торгівлі, умовами пролонгування позицій (своп пунктами)



наприклад, ви хочете торгувати якимись акціями або валютними крос-курсами

зайдіть пощукайте на їхньому сайті саме цей тікер (назву або ім'я інструменту)



особливо це стосується акцій !!! треба звернути увагу на комісії у обидва кінці - на відкриття та закриття позицій, часом мінімальна сума комісій коливається на рівні відчутних $30-$50



Банк-брокер вимагатиме завантаження скан-копій таких документів :



* паспорта або іншого посвідчення особи (паперовий варіянт з усіма сторінками),

* рахунки на сплату комунальних платежів, на яких зазначено прізвище особи заявника та адресу, за якою можна підтвердити свою резидентність,

* документи що засвідчують майновий стан (договори купівлі-продажу нерухомого майна, витяги на право власності на нерухоме або рухоме майно),

* он-лайн анкета заявника, де треба відповісти на декілька запитань про свій фах, роботу або бізнес, майновий стан.



мінімальна сума для відкриття рахунку зазвичай не перевищує $10.000

з іншого боку найменше запитань виникатиме при інвестиціях в межах до $100.000

на мою думку "золота" середина ризику на одного брокера складає $50.000-$75.000 (або Євро)



новітні підходи у відкритті рахунків не передбачають пересилання паперових документів та завірених копій, а термін відкриття рахунку може обмежуватися 1 робочим днем (максимум 1 тиждень на запитання-відповіді й уточнення).

Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.