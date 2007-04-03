моя особиста найголовніша найнеобхідніша вимога - наявність у брокера повноцінної банківської ліцензії, бажано у країнах Євросоюзу (навіть вужче - Єврозони)
брокери з формою власності LLC/LTD у оффшорних зонах не розгяладаються взагалі, тому що їх діяльність може бути заблокована у будь який момент, а їх фінансова діяльність здебільшого не регулюється та не підлігає достовірному аудиту - це віртуальні "кухні", що працюють проти своїх клієнтів, не виводячи їх обсяги на ринок. їх дохід - це втрати клієнтів
попередньо варто зайти на сайт обраного брокера та ознайомитися з основними торговими умовами : комісіями, типами рахунків (мінімальними лотами), переліком інструментів для торгівлі, умовами пролонгування позицій (своп пунктами)
наприклад, ви хочете торгувати якимись акціями або валютними крос-курсами зайдіть пощукайте на їхньому сайті саме цей тікер (назву або ім'я інструменту)
особливо це стосується акцій !!! треба звернути увагу на комісії у обидва кінці - на відкриття та закриття позицій, часом мінімальна сума комісій коливається на рівні відчутних $30-$50
Банк-брокер вимагатиме завантаження скан-копій таких документів :
* паспорта або іншого посвідчення особи (паперовий варіянт з усіма сторінками), * рахунки на сплату комунальних платежів, на яких зазначено прізвище особи заявника та адресу, за якою можна підтвердити свою резидентність, * документи що засвідчують майновий стан (договори купівлі-продажу нерухомого майна, витяги на право власності на нерухоме або рухоме майно), * он-лайн анкета заявника, де треба відповісти на декілька запитань про свій фах, роботу або бізнес, майновий стан.
мінімальна сума для відкриття рахунку зазвичай не перевищує $10.000 з іншого боку найменше запитань виникатиме при інвестиціях в межах до $100.000 на мою думку "золота" середина ризику на одного брокера складає $50.000-$75.000 (або Євро)
новітні підходи у відкритті рахунків не передбачають пересилання паперових документів та завірених копій, а термін відкриття рахунку може обмежуватися 1 робочим днем (максимум 1 тиждень на запитання-відповіді й уточнення).
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
serp6769 слово "бротьба" має бути у лапках, моя думка полягає у необхідності критичного мислення, вміння самостійно аналізувати, обирати важливе посеред купи різної часом суперечливої інформації, відкидати оманне, брехливе, непотрібне, перевіряти факти - розрізняти фейки
наприклад, на моє глибоке переконання будь які "інвестиції" у крипто-валюти несуть загрозу повної втрати капіталу, а усі, хто роздає подібні рекомендації є цинічним та брехливим учасником фінансової піраміди за схемою Понци. або обмеженими та сліпими невігласами
те саме стосується насьогодні рекомендацій стосовно купівлі акцій із рекордно завищеною вартісною оцінкою
обережність, поміркованість та консерватизм збереже Світ та власний капітал.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.