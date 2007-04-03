RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 732733734735
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 10:33

Відкриття торгівельного (маржинального) рахунку FX/Metals/St

моя особиста найголовніша найнеобхідніша вимога - наявність у брокера повноцінної банківської ліцензії, бажано у країнах Євросоюзу (навіть вужче - Єврозони)

брокери з формою власності LLC/LTD у оффшорних зонах не розгяладаються взагалі, тому що їх діяльність може бути заблокована у будь який момент, а їх фінансова діяльність здебільшого не регулюється та не підлігає достовірному аудиту - це віртуальні "кухні", що працюють проти своїх клієнтів, не виводячи їх обсяги на ринок. їх дохід - це втрати клієнтів

попередньо варто зайти на сайт обраного брокера та ознайомитися з основними торговими умовами : комісіями, типами рахунків (мінімальними лотами), переліком інструментів для торгівлі, умовами пролонгування позицій (своп пунктами)

наприклад, ви хочете торгувати якимись акціями або валютними крос-курсами
зайдіть пощукайте на їхньому сайті саме цей тікер (назву або ім'я інструменту)

особливо це стосується акцій !!! треба звернути увагу на комісії у обидва кінці - на відкриття та закриття позицій, часом мінімальна сума комісій коливається на рівні відчутних $30-$50

Банк-брокер вимагатиме завантаження скан-копій таких документів :

* паспорта або іншого посвідчення особи (паперовий варіянт з усіма сторінками),
* рахунки на сплату комунальних платежів, на яких зазначено прізвище особи заявника та адресу, за якою можна підтвердити свою резидентність,
* документи що засвідчують майновий стан (договори купівлі-продажу нерухомого майна, витяги на право власності на нерухоме або рухоме майно),
* он-лайн анкета заявника, де треба відповісти на декілька запитань про свій фах, роботу або бізнес, майновий стан.

мінімальна сума для відкриття рахунку зазвичай не перевищує $10.000
з іншого боку найменше запитань виникатиме при інвестиціях в межах до $100.000
на мою думку "золота" середина ризику на одного брокера складає $50.000-$75.000 (або Євро)

новітні підходи у відкритті рахунків не передбачають пересилання паперових документів та завірених копій, а термін відкриття рахунку може обмежуватися 1 робочим днем (максимум 1 тиждень на запитання-відповіді й уточнення).
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10701
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:11

хотів би додати, що я не займаюсь рекламою якогось банку або брокера
ні українського для обслуговування - ні іноземного для маржинальної торгівлі

я можу відповісти на прямі запитання з якими брокерами маю досвід роботи та кого можу порекомендувати

як на мене Saxobank, Данія та InteraciveBrokers, США є насьогодні одними з найкращих брокерів на ринку, хоча й мають різну спеціалізацію

https://www.home.saxo/
https://www1.interactivebrokers.com/en/index.php?f=564

ідеальних брокерів не існує, упродовж 15-ти річного досвіду торгівлі виникали різні проблеми й навіть суперечки, але вони вирішувалися або робилися висновки, вносилися корегування до робочих процедур

проте деякі брокери, що припустилися критичних помилок, просто були відкинуті через операційні ризики чи низький рівень обслуговування.

ПС. брокерерські компанії з Росії чи Білорусі суворо не рекомендуються для роботи через наявність системних ризиків втрати капіталу.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10701
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:41

Re: Валютный рынок в мире

  ЛОБ написав:ох і важко прийдеться боротися простим роздрібним хом'ячкам за збереження своїх заощаджень в умовах перманентного хаосу та руйнівного за своїми наслідками процесу детронізації доляра.
скажите , а как вы будете бороться?
serp6769
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 22.10.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:57

serp6769
слово "бротьба" має бути у лапках, моя думка полягає у необхідності критичного мислення, вміння самостійно аналізувати, обирати важливе посеред купи різної часом суперечливої інформації, відкидати оманне, брехливе, непотрібне, перевіряти факти - розрізняти фейки

наприклад, на моє глибоке переконання будь які "інвестиції" у крипто-валюти несуть загрозу повної втрати капіталу, а усі, хто роздає подібні рекомендації є цинічним та брехливим учасником фінансової піраміди за схемою Понци. або обмеженими та сліпими невігласами

те саме стосується насьогодні рекомендацій стосовно купівлі акцій із рекордно завищеною вартісною оцінкою

обережність, поміркованість та консерватизм збереже Світ та власний капітал.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10701
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 08:33

  ЛОБ Додано: Чет 17 гру, 2020 17:37 написав:1,2258

насправді у тренді ніяких горизонтальних рівней спротиву не існує
курс зупиняється не через якісь уявні лінії на графіках, а через дію рушійних факторів

формальна технічна ціль 1,2555 навряд чи здатна зупинити спрямоване просування євро

1,2295

маленькі новорічні подарунки під ялинку для дисциплінованих трейдерів ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10701
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 09:09

DOLLAR INDEX FALLS TO 89.721 LOWEST SINCE APRIL 2018

Leveraged Funds: biggest net short since April 2018
Asset Managers: record net short
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10701
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:07

  ЛОБ написав:DOLLAR INDEX FALLS TO 89.721 LOWEST SINCE APRIL 2018

Leveraged Funds: biggest net short since April 2018
Asset Managers: record net short

Невеличкий негатив на внешке, наприклад, удар по Ірану і шортсквіз по баксу скине йоро на 1.1 за пару днів ...

зі. Дерева не ростуть до небес, і якщо всі дивляться в одну сторону, то щось тутай не так )))
change_pm
 
Повідомлень: 2743
З нами з: 03.02.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 01:25

Каким был бы сейчас курс доллара в 15 странах б.СССР, если бы не деноминации?

https://infobank.by/infolineview/kakim- ... nominacii/
maksimus silvestris
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 27.12.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:56

maksimus silvestris

кому може бути цікава ця інформація без пояснення чи хоча б поверхневого аналізу ?

девальвація совєцького рубля після розвалу СССР на 99,99% - це історичний факт, як і той що це державне утворення виявилося геть економічно неспроможним

РФ оголосила себе правонаступницею Союзу разом з усіма закордонними активами та ядерною зброєю

себто будь яке подальше просторікування про девальвацію новостворених національних валют інших республік не має ніякого обгрунтування

ПС. прихильники совка - прихильники шари.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10701
З нами з: 14.12.09
Подякував: 191 раз.
Подякували: 1235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 732733734735
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 2532, 2533, 2534
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
25337 2811172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 13:14
freeze
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2132, 2133, 2134
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
21339 2783170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 12:53
Zebra
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7078, 7079, 7080
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70797 195602802
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 12:47
холява

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17746)
31.12.2020 13:17
#добіса2020 (7)
31.12.2020 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.