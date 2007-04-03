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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:38

щодо EUR/USD (з 1972 року)

натрапив у твітері на довгостроковий (синтетичний) малюночок EUR/USD з 1972 року, коли ще навіть не було його пращура Екю (період до екю порахований імовірно як до DEM)

https://i.imgur.com/VxhxqeE.jpg

нічого особистого, просто зелена стрілочка нагору ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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