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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:38
натрапив у твітері на довгостроковий (синтетичний) малюночок EUR/USD з 1972 року, коли ще навіть не було його пращура Екю (період до екю порахований імовірно як до DEM)https://i.imgur.com/VxhxqeE.jpg
нічого особистого, просто зелена стрілочка нагору ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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