нічого особистого, просто зелена стрілочка нагору ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:38
щодо EUR/USD (з 1972 року)
натрапив у твітері на довгостроковий (синтетичний) малюночок EUR/USD з 1972 року, коли ще навіть не було його пращура Екю (період до екю порахований імовірно як до DEM)
нічого особистого, просто зелена стрілочка нагору ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:56
щодо EUR/USD
Єврик тричі з кінця Грудня постукав у плзначку 1,23099 : нагорі відповіли "не можна" ))
навряд чи щось зможе зупинити висхідне просування Єдиної-багатостраждальної валюти, хіба що тимчасові напади волатильності
для сталого сходження Єврj має довести свої тефлонові властивості "не підгорати" саме під час падіння фондових ринків та поламати старі негативні кореляції до RISK-Off
скоро побачимо, наскільки усе сурйозно у нього з амбіціями.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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