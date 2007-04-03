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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:38

щодо EUR/USD (з 1972 року)

натрапив у твітері на довгостроковий (синтетичний) малюночок EUR/USD з 1972 року, коли ще навіть не було його пращура Екю (період до екю порахований імовірно як до DEM)

https://i.imgur.com/VxhxqeE.jpg

нічого особистого, просто зелена стрілочка нагору ))
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:56

щодо EUR/USD

Єврик тричі з кінця Грудня постукав у плзначку 1,23099 : нагорі відповіли "не можна" ))

навряд чи щось зможе зупинити висхідне просування Єдиної-багатостраждальної валюти, хіба що тимчасові напади волатильності

для сталого сходження Єврj має довести свої тефлонові властивості "не підгорати" саме під час падіння фондових ринків та поламати старі негативні кореляції до RISK-Off

скоро побачимо, наскільки усе сурйозно у нього з амбіціями.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:19

1,2345

чергове оновлення локальних максимумів
перша реалістична ціль простягається до 1,2555
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  #<1 ... 733734735736
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