нічого особистого, просто зелена стрілочка нагору ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 січ, 2021 14:38
щодо EUR/USD (з 1972 року)
натрапив у твітері на довгостроковий (синтетичний) малюночок EUR/USD з 1972 року, коли ще навіть не було його пращура Екю (період до екю порахований імовірно як до DEM)
нічого особистого, просто зелена стрілочка нагору ))
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 04 січ, 2021 21:56
щодо EUR/USD
Єврик тричі з кінця Грудня постукав у плзначку 1,23099 : нагорі відповіли "не можна" ))
навряд чи щось зможе зупинити висхідне просування Єдиної-багатостраждальної валюти, хіба що тимчасові напади волатильності
для сталого сходження Єврj має довести свої тефлонові властивості "не підгорати" саме під час падіння фондових ринків та поламати старі негативні кореляції до RISK-Off
скоро побачимо, наскільки усе сурйозно у нього з амбіціями.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:19
1,2345
чергове оновлення локальних максимумів
перша реалістична ціль простягається до 1,2555
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:47
Кто победил и кто стал аутсайдером в «чемпионате валют СНГ и Восточной Европы» 2020 года? Что будет в 2021-м?
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:02
щодо EUR/USD
Обидва варіянти на продаж та на купівлю мають свою логіку та імовірність відпрацювання :
але завичай я обираю трендовий варіянт на купівлю у довжину із зрозумілим стопом
залишається дочекатися достовірних сигналів на розворот низхідної поточної тенденції.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:58
1,2075
слабке закриття на мінімумах тижня залишає простір для глибшої низхідної корекції
ніхто нікуди не поспішає
немає сигналів - немає трейдів.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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