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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 733734735736
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 14:38

щодо EUR/USD (з 1972 року)

натрапив у твітері на довгостроковий (синтетичний) малюночок EUR/USD з 1972 року, коли ще навіть не було його пращура Екю (період до екю порахований імовірно як до DEM)

https://i.imgur.com/VxhxqeE.jpg

нічого особистого, просто зелена стрілочка нагору ))
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 21:56

щодо EUR/USD

Єврик тричі з кінця Грудня постукав у плзначку 1,23099 : нагорі відповіли "не можна" ))

навряд чи щось зможе зупинити висхідне просування Єдиної-багатостраждальної валюти, хіба що тимчасові напади волатильності

для сталого сходження Єврj має довести свої тефлонові властивості "не підгорати" саме під час падіння фондових ринків та поламати старі негативні кореляції до RISK-Off

скоро побачимо, наскільки усе сурйозно у нього з амбіціями.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:19

1,2345

чергове оновлення локальних максимумів
перша реалістична ціль простягається до 1,2555
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:47

Кто победил и кто стал аутсайдером в «чемпионате валют СНГ и Восточной Европы» 2020 года? Что будет в 2021-м?

https://infobank.by/infolinebigview/kto ... -v-2021-m/

Закончившийся 2020 год стал для мировой экономики и финансов годом наибольших после кризиса 2008-09 гг. потрясений, а в некоторых секторах обвал рынков значительно превзошел по глубине тогдашний, 12-летней давности. А то, что причиной глобальных финансово-экономических шоков стала пандемия – такого не было 100 лет, со времен «испанки».
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:02

щодо EUR/USD

Обидва варіянти на продаж та на купівлю мають свою логіку та імовірність відпрацювання :

https://i.imgur.com/hmJa1dy.png

але завичай я обираю трендовий варіянт на купівлю у довжину із зрозумілим стопом
залишається дочекатися достовірних сигналів на розворот низхідної поточної тенденції.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:58

1,2075

слабке закриття на мінімумах тижня залишає простір для глибшої низхідної корекції

ніхто нікуди не поспішає

немає сигналів - немає трейдів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:47

зараз у Карпатах я бачу інші патерни - і вони подобаються мені більше :

https://i.imgur.com/VMl6FGH.jpg

гора Тростян (1.232 м), Славсько, Львівська обл.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:35

Ув.ЛОБ!Ваше последнее сообщение означает,как я понял,что восходящий тренд по EUR/USD не сломлен,продолжается коррекция? :? Хорошего отдыха!Ведь это так важно для торговли.
Scotch
 
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