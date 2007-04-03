RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 734735736737
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:59

оновлення локальних максимумів - без оновлення мінімумів - і є тими першими сигналами на завершення фази низхідної корекції

звісно у ширшому висхідному тренді

щоправда трендів на графіку можна знайти декілька, але висхідних більше ))
інтуїція, фах або везіння дозволяє відкинути зайве : намагатимемось вгадувати й надалі )))

ПС. стоп на довжину під 1,2052 (уточнення).
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10740
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:46

щодо EUR/USD

Актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/aAXfJsM.png

скоріше актуалізаця шумів та протиріч.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10740
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:42

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Сер 20 січ, 2021 17:47 написав:бачу бай євро прямо зараз по ринку 1,2114 або з відкату до 1,2090

немає принципової різниці у 25 піпсах

стоп під локальними лоями щось нижче 1,2057

висхідний імпульс вщухає, схоже треба виходити із лонгів маючи симовлічний плюсик у пару піпсів (стоп залишився не займаним))

(я особисто вийшов одразу ж минулої п'ятниці та не перезаходив на тижні)

небезпека розвитку нервового скидання акцій ставить під загрозу поточні перспективи єврика

варто спокійно дочекась потворної "посмішки" доляра.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10740
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 22:54

щодо EUR/USD (готівка)

до речі, відповідаючи на імовірні закиди щодо неможливості закривати готівкові позиції по EUR/USD (через EUR/UAH) у неопераційний для вітчизняного ринку час

маю сказати наступне

за функціонування безготівкового маржинального рахунку готівкова позиція (наприклад довгий EUR/UAH) закривається за допомогою класичної схеми :

1) sell EUR/USD (зараз, на маржиналці)
2) sell EUR/UAH (завтра, на готівці) + buy EUR/USD (зворотня угода на маржиналці у день продажу на готівці)

фінансовий результат обчислюється разом готівка + маржиналка

важливо : готівковий продаж EUR/UAH варто здійснювати за мінімального відхилення курсів Євро від форексу, бо саме цей спред лягає на операційні витрати гравця.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10740
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 734735736737
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2226, 2227, 2228
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
22272 2932173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 00:30
phantom_systems
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7210, 7211, 7212
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
72111 196309730
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 00:08
zРадио
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 2679, 2680, 2681
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
26801 3029964
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 січ, 2021 23:45
andrein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (969)
28.01.2021 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.