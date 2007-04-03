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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:59
оновлення локальних максимумів - без оновлення мінімумів - і є тими першими сигналами на завершення фази низхідної корекції
звісно у ширшому висхідному тренді
щоправда трендів на графіку можна знайти декілька, але висхідних більше ))
інтуїція, фах або везіння дозволяє відкинути зайве : намагатимемось вгадувати й надалі )))
ПС. стоп на довжину під 1,2052 (уточнення).
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Додано: Сер 27 січ, 2021 18:46
Актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :https://i.imgur.com/aAXfJsM.png
скоріше актуалізаця шумів та протиріч.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 22:42
ЛОБ Додано: Сер 20 січ, 2021 17:47 написав:
бачу бай євро прямо зараз по ринку 1,2114 або з відкату до 1,2090
немає принципової різниці у 25 піпсах
стоп під локальними лоями щось нижче 1,2057
висхідний імпульс вщухає, схоже треба виходити із лонгів маючи симовлічний плюсик у пару піпсів (стоп залишився не займаним))
(я особисто вийшов одразу ж минулої п'ятниці та не перезаходив на тижні)
небезпека розвитку нервового скидання акцій ставить під загрозу поточні перспективи єврика
варто спокійно дочекась потворної "посмішки" доляра.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 22:54
до речі, відповідаючи на імовірні закиди щодо неможливості закривати готівкові позиції по EUR/USD (через EUR/UAH) у неопераційний для вітчизняного ринку час
маю сказати наступне
за функціонування безготівкового маржинального рахунку готівкова позиція (наприклад довгий EUR/UAH) закривається за допомогою класичної схеми :
1) sell EUR/USD (зараз, на маржиналці)
2) sell EUR/UAH (завтра, на готівці) + buy EUR/USD (зворотня угода на маржиналці у день продажу на готівці)
фінансовий результат обчислюється разом готівка + маржиналка
важливо : готівковий продаж EUR/UAH варто здійснювати за мінімального відхилення курсів Євро від форексу, бо саме цей спред лягає на операційні витрати гравця.
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