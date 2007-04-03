vovan_prm
той рідкісний випадок, коли у нас є повне порозуміння щодо торгівлі
попри різний досвід на форексі, вік, фах, освіту та мову
зоровий глузд не потребує додатковго тлумачення.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 бер, 2021 15:25
vovan_prm
той рідкісний випадок, коли у нас є повне порозуміння щодо торгівлі
попри різний досвід на форексі, вік, фах, освіту та мову
зоровий глузд не потребує додатковго тлумачення.
Додано: Вів 16 бер, 2021 15:31
загальні міркування щодо мажорів проти бакса на цьому тижні
перед засіданням ФРС США я вважаю за краще мати довжину по Євро та Ківі - та короткого Зеленого Змія
сподіваюсь по факту заяви, оновлених прогнозів та пресухи голови доляр піде ще нижче.
Додано: Сер 17 бер, 2021 23:01
Фед зробив усе як треба, інша справа чи вистачить бондовим інвесторам запевнень з боку регулятора що усе добре з інфляцією (точніше з їхніми прогнозами на папері) та ринковими інфляційними очікуваннями (тут складніше)
1,1980
єврик зробив +80 піпсів за день в межах діапазону 1,1887-1,1985
начебто пригальмував на зниженні, європатріотам вже трошки полегшало
щось мені підказує, що великі гравці продовжуватимуть шантажувати ФРС розпродажем акцій фондового ринку аби той зробив ще більше.
Додано: Сер 24 бер, 2021 10:31
1,1812
Я ни на что не намекаю, но Евро, похоже, уверенно идет на 1,1750, как и предсказывали в ссылках на профинанс.ру, а местных аналитиков, предсказывавших уверенный рост Евро, что-то уже неделю не слышно. Надеюсь, не ковид.
Додано: Сер 24 бер, 2021 14:58
щодо EUR/USD
FX weekly: A 20% stronger USD on the cards? / 21 Mar, 17:19 /
Додано: Чет 25 бер, 2021 12:45
щодо USD
злам тижневої контрольної зони та збереження технічної низхідної тенденції не залишає простору для тактичних шпекулятивних довгих позицій на купівлю Євро
1,1801
уся увага на американський фондовий ринок, що готовий пірнути у нервову низхідну корекцію або й надовго розвернутися
надута монетарними стимулами фондова бульбашка має колись луснути, та й ще за рекордного маржинального боргу біржових гравців
в умовах Risk-OFF Зелений Змій зазвичай царюватиме як безальтернативна базова валюта торгівлі, отримуючи підживлення ще й від росту номінальних % ставок.
Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15
ризикну взяти єврика по 1,1725
після мінімуму біля 1,1704
стоп 25 піпсів
Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:26
Доллар, нефть, курсы валют
Курсовой рейтинг - самые укрепившиеся и самые ослабевшие валюты СНГ и Европы
диаграммы
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:29
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