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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 739740741742
Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 15:25

vovan_prm

той рідкісний випадок, коли у нас є повне порозуміння щодо торгівлі
попри різний досвід на форексі, вік, фах, освіту та мову

зоровий глузд не потребує додатковго тлумачення.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 бер, 2021 15:31

загальні міркування щодо мажорів проти бакса на цьому тижні
перед засіданням ФРС США я вважаю за краще мати довжину по Євро та Ківі - та короткого Зеленого Змія

сподіваюсь по факту заяви, оновлених прогнозів та пресухи голови доляр піде ще нижче.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 бер, 2021 23:01

Фед зробив усе як треба, інша справа чи вистачить бондовим інвесторам запевнень з боку регулятора що усе добре з інфляцією (точніше з їхніми прогнозами на папері) та ринковими інфляційними очікуваннями (тут складніше)

1,1980

єврик зробив +80 піпсів за день в межах діапазону 1,1887-1,1985

начебто пригальмував на зниженні, європатріотам вже трошки полегшало

щось мені підказує, що великі гравці продовжуватимуть шантажувати ФРС розпродажем акцій фондового ринку аби той зробив ще більше.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 10:31

1,1812

Я ни на что не намекаю, но Евро, похоже, уверенно идет на 1,1750, как и предсказывали в ссылках на профинанс.ру, а местных аналитиков, предсказывавших уверенный рост Евро, что-то уже неделю не слышно. Надеюсь, не ковид.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 бер, 2021 14:58

щодо EUR/USD

FX weekly: A 20% stronger USD on the cards? / 21 Mar, 17:19 /
The USD should be rising 20% in YoY terms instead of falling 15% according to relative growth expectations. Unless the Biden-administration annihilates the USD, there are strong reasons to expect a sound USD comeback this year.
We remain short EUR/USD with a target of 1.1750 and look for (at least) 2% in the 10yr Treasury Yield already before summer.

https://corporate.nordea.com/article/64 ... -the-cards
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 бер, 2021 12:45

щодо USD

злам тижневої контрольної зони та збереження технічної низхідної тенденції не залишає простору для тактичних шпекулятивних довгих позицій на купівлю Євро

1,1801

уся увага на американський фондовий ринок, що готовий пірнути у нервову низхідну корекцію або й надовго розвернутися

надута монетарними стимулами фондова бульбашка має колись луснути, та й ще за рекордного маржинального боргу біржових гравців

в умовах Risk-OFF Зелений Змій зазвичай царюватиме як безальтернативна базова валюта торгівлі, отримуючи підживлення ще й від росту номінальних % ставок.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15

ризикну взяти єврика по 1,1725
після мінімуму біля 1,1704

стоп 25 піпсів
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:26

Доллар, нефть, курсы валют

Курсовой рейтинг - самые укрепившиеся и самые ослабевшие валюты СНГ и Европы
диаграммы

https://infobank.by/infolinebigview/dol ... ee-vremya/

две валюты из региона СНГ и Восточной Европы оказались в марте крепче доллара – сум Узбекистана и гривна Украины: только они выросли к доллару за месяц, став лидерами марта
А украинская гривна, к тому же, оказалась единственной валютой, выросшей к доллару с начала года – за три месяца.
Таким образом, гривну Украину можно считать самой крепкой, пока что, валютой текущего года в нашем регионе.
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:29

  ЛОБ написав:ризикну взяти єврика по 1,1725
після мінімуму біля 1,1704

стоп 25 піпсів

На данный момент в аналогичном лонге. Догружусь при закрытии выше 1,1792. Цель 1,1856.

Перед этим взял приличную часть нисходящего движения.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:41

GBR/USD 1.3874 buy
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