а ось і формальна зміна поточної тенденції на висхідну
зазначу, не тільки для Євро а й для усієї кагорти мажорів проти бакса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:49
щодо EUR/USD
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:11
щодо EUR/USD
Євро на денних інтервалах - можливі варіянти на середньострок :
робочі сценарії торгівлі насьогодні для пересічного шпекулянта :
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