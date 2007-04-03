а ось і формальна зміна поточної тенденції на висхідну
зазначу, не тільки для Євро а й для усієї кагорти мажорів проти бакса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:49
щодо EUR/USD
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:11
щодо EUR/USD
Євро на денних інтервалах - можливі варіянти на середньострок :
робочі сценарії торгівлі насьогодні для пересічного шпекулянта :
Додано: Сер 07 кві, 2021 08:31
Re: Валютный рынок в мире
Благополучно взял первую волну роста еврика. Где-то под вечер отработали тейк-профиты.
Дальнейшие покупки вижу только после закрытия выше 1,1880.
П.С. Если интересно, могу поделиться разворотным паттерном на основе контрольных зон, собственной разработки.
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