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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:49

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15 написав:ризикну взяти єврика по 1,1725
після мінімуму біля 1,1704

стоп 25 піпсів

а ось і формальна зміна поточної тенденції на висхідну
зазначу, не тільки для Євро а й для усієї кагорти мажорів проти бакса
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:11

щодо EUR/USD

Євро на денних інтервалах - можливі варіянти на середньострок :

https://i.imgur.com/xcWyv0H.png

робочі сценарії торгівлі насьогодні для пересічного шпекулянта :

https://i.imgur.com/1wxKo2V.png
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:31

Re: Валютный рынок в мире

Благополучно взял первую волну роста еврика. Где-то под вечер отработали тейк-профиты.
Дальнейшие покупки вижу только после закрытия выше 1,1880.
П.С. Если интересно, могу поделиться разворотным паттерном на основе контрольных зон, собственной разработки.
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