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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 740741742743
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:49

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Сер 31 бер, 2021 15:15 написав:ризикну взяти єврика по 1,1725
після мінімуму біля 1,1704

стоп 25 піпсів

а ось і формальна зміна поточної тенденції на висхідну
зазначу, не тільки для Євро а й для усієї кагорти мажорів проти бакса
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:11

щодо EUR/USD

Євро на денних інтервалах - можливі варіянти на середньострок :

https://i.imgur.com/xcWyv0H.png

робочі сценарії торгівлі насьогодні для пересічного шпекулянта :

https://i.imgur.com/1wxKo2V.png
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:31

Re: Валютный рынок в мире

Благополучно взял первую волну роста еврика. Где-то под вечер отработали тейк-профиты.
Дальнейшие покупки вижу только после закрытия выше 1,1880.
П.С. Если интересно, могу поделиться разворотным паттерном на основе контрольных зон, собственной разработки.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:56

vovan_prm
тейки - то робочі дрібниці, як і наші стопи
у мене практично немає якихось піднесених емоцій, частіше "дивуюсь" не відпрацьованому ідеальному сетапу, аніж засмучуюсь

аналогія - як на риболовлі

загалом очікую Єврика трошки вище, тому 1/2 об'сягу ще в ринку
дуже добре EUR відскочив проти GBP & CAD, там у мене була більша ставка

як знайшли свій власний патерн, то поділіться - завжди цікаво, критичино обміркуємо
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:09

Re: Валютный рынок в мире

Изучая контрольные зоны, я пришел к выводу что система не работает в том виде как ее преподносит Митюков. По крайней мере у меня не работает. И это подтолкнуло меня к поиску своих собственных паттернов в рамках КЗ.
Я заметил, что если после пробоя следующая дневная свеча закрывается в направлении противоположном пробою, это в большинстве случаев (примерно70%) означает разворот.
Называю этот паттерн Обратная свеча.
https://picua.org/images/2021/04/07/51e ... 01704a.png
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:40

vovan_prm
доречне зауваження

за характером руху це нагадує подвійний (потрійний)) відтиск - розширення локальних екстремумів перед розворотом - після гальмування тенденції або переходу до консолідації після імпульсу

у Автора системи НКЗ додатково на контролі середній хід за ATR (день, тиждень)

чи перевіряли ви подібні розворотні свічки з денним/тижневим ходом ?
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:55

Ще одна актуальна проблема для початківців та агресивних трейдерів :
чи варто шукати розворот або коли приєднуватися до (нової) тенеденції ?

ідеальний підхід має спиратися на повну заборону торгівлі проти контрольних маржинальних зон, пошук точок на вхід після після першого ж сигналу на розвороти після зламу зони "половинки"

у цьому випадку частенько і трапляється подвійний відтиск із блискавичним заштирком інтрадей

ось такі сетапи я й полюбляю, коли зрілий середньостроковий тренд вичерпується, відбувається формальний розворот поточної тенденції - начебто треба ставати по системі - а потім кукели дотискають розумників "контрольним" розширенням локальних екстремумів

заради побідних трейдів я готовий тижнями грати у шахи з компьтером, читати історичні статті або слухати музичні плей-листи ))
ЛОБ
 
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