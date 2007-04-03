а ось і формальна зміна поточної тенденції на висхідну
зазначу, не тільки для Євро а й для усієї кагорти мажорів проти бакса
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:49
щодо EUR/USD
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:11
щодо EUR/USD
Євро на денних інтервалах - можливі варіянти на середньострок :
робочі сценарії торгівлі насьогодні для пересічного шпекулянта :
Додано: Сер 07 кві, 2021 08:31
Re: Валютный рынок в мире
Благополучно взял первую волну роста еврика. Где-то под вечер отработали тейк-профиты.
Дальнейшие покупки вижу только после закрытия выше 1,1880.
П.С. Если интересно, могу поделиться разворотным паттерном на основе контрольных зон, собственной разработки.
Додано: Сер 07 кві, 2021 10:56
vovan_prm
тейки - то робочі дрібниці, як і наші стопи
у мене практично немає якихось піднесених емоцій, частіше "дивуюсь" не відпрацьованому ідеальному сетапу, аніж засмучуюсь
аналогія - як на риболовлі
загалом очікую Єврика трошки вище, тому 1/2 об'сягу ще в ринку
дуже добре EUR відскочив проти GBP & CAD, там у мене була більша ставка
як знайшли свій власний патерн, то поділіться - завжди цікаво, критичино обміркуємо
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:09
Re: Валютный рынок в мире
Изучая контрольные зоны, я пришел к выводу что система не работает в том виде как ее преподносит Митюков. По крайней мере у меня не работает. И это подтолкнуло меня к поиску своих собственных паттернов в рамках КЗ.
Я заметил, что если после пробоя следующая дневная свеча закрывается в направлении противоположном пробою, это в большинстве случаев (примерно70%) означает разворот.
Называю этот паттерн Обратная свеча.
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:40
vovan_prm
доречне зауваження
за характером руху це нагадує подвійний (потрійний)) відтиск - розширення локальних екстремумів перед розворотом - після гальмування тенденції або переходу до консолідації після імпульсу
у Автора системи НКЗ додатково на контролі середній хід за ATR (день, тиждень)
чи перевіряли ви подібні розворотні свічки з денним/тижневим ходом ?
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:55
Ще одна актуальна проблема для початківців та агресивних трейдерів :
чи варто шукати розворот або коли приєднуватися до (нової) тенеденції ?
ідеальний підхід має спиратися на повну заборону торгівлі проти контрольних маржинальних зон, пошук точок на вхід після після першого ж сигналу на розвороти після зламу зони "половинки"
у цьому випадку частенько і трапляється подвійний відтиск із блискавичним заштирком інтрадей
ось такі сетапи я й полюбляю, коли зрілий середньостроковий тренд вичерпується, відбувається формальний розворот поточної тенденції - начебто треба ставати по системі - а потім кукели дотискають розумників "контрольним" розширенням локальних екстремумів
заради побідних трейдів я готовий тижнями грати у шахи з компьтером, читати історичні статті або слухати музичні плей-листи ))
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:23
Re: Валютный рынок в мире
Я набирал статистику на исторических данных по месячному среднему ходу горизонте лет 5-7. Не нашел никаких подтверждений утверждениям СМ о том, что при выходе за его пределы цена стремится вернуться обратно. Часто цена просто уходит безвозвратно. Иногда отскакивает сразу, иногда после глубокого пробоя, бывает в текущем - бывает следующем месяце. И какой-либо закономерности выявить не удалось.
Короче говоря в своей системе я отказался от среднего хода.
Хотя считаю что есть у него потенциал как инструмента анализа.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:32
Re: Валютный рынок в мире
Описанный паттерн проверен на практике в горизонте 3-х лет, и еще плюс пару лет на исторических данных. Отрабатывает плюс-минус в 70-ти % случаев в паре евро/бакс.
Немного хуже в парах бакса против франка, йены и луни.
И кстати если вы решите своими руками проверить статистику отработки контрольных зон, то с удивлением обнаружите, что соотношение 70/30 применимо только к евро/баксу. Во всех других парах статистика значительно хуже, а в некоторых и вовсе отрицательна.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:14
щодо EUR/USD
локальні екстремуми розширено до 1,1704-1,1927
варіянт на купівлю спрацював попри негативні настрої по Єврозоні, яка начебто відстає ще й вакцинації населення (чого тільки не вигадають зазивали)
відтепер після зламу тижневої контрольної зони спробуємо викупити очікувану корекцію до поточної висхідної тенденції - маржу тактичних продаванців миші з'їли, їм знову безпечніше за технікою перевартатися у лонг
свої власні позиції не закривав - тільки додаватиму у довжину за стрілочками.
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